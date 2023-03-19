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    748 участков открыли свои двери для избирателей в Костанайской области

    19 Марта 2023, 07:15

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области 748 избирательных участков начали свою работу на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас на территории области 748 избирательных участков. На участках подготовлены аудиоролики для лиц слабовидящих, трафареты для лиц с нарушением зрения. То есть на каждом участке такие уголки организованы», - сообщил председатель областной избирательной комиссии Александр Малашко.

    Он же пояснил, что на этих выборах будет применено 5 видов избирательных бюллетеней. Все они будут отличаться по цветовой гамме.

    «Один - по выборам депутатов Мажилиса Парламента по партийным спискам, один - по выборам депутатов Мажилиса Парламента по одномандатному избирательному округу, третий - по выборам депутатов Костанайского областного маслихата по партийный спискам, еще один - по выборам депутатов Костанайского областного маслихата по одномандатному избирательному округу.

    Все депутаты районных и городских маслихатов избираются по одномандатным избирательным округам», - отметь А. Малашко

    Что касается кандидатов, то, к примеру, на одно депутатское место в Мажилис Парламента из Костанайской области претендует 10 человек, среди которых немало самовыдвиженцев. Все они включены в избирательные бюллетени по одномандатному избирательному округу №20 по Костанайской области.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области изберут 32 депутата областного маслихата, 232 депутата городских и районных маслихатов.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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