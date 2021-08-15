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7427 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

15 Августа 2021 08:01
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7427 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7427 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 950,

город Алматы - 1511,

город Шымкент - 572,

Акмолинская область - 280,

Актюбинская область - 440,

Алматинская область - 360,

Атырауская область - 552,

Восточно-Казахстанская область - 150,

Жамбылская область - 178,

Западно-Казахстанская область - 147,

Карагандинская область - 1098,

Костанайская область - 274,

Кызылординская область - 139,

Мангистауская область - 173,

Павлодарская область - 315,

Северо-Казахстанская область - 170,

Туркестанская область - 118.

Всего в стране выявлено 687 259 заболевших.


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#Здравоохранение  
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