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    74 смертельных ДТП зарегистрировано с начала года в Актюбинской области

    4 Октября 2022, 15:06

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 74 ДТП со смертельным исходом произошло с начала года в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Актюбинской области.

    В Актюбинской области увеличились случаи дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом , в том числе с участием несовершеннолетних.

    В этом году совершено 374 ДТП, среди которых 80 - с участием несовершеннолетних, со смертельным исходом - 74 (10 с участием несовершеннолетних). 503 человека пострадали, среди них 70 несовершеннолетних.

    По области наблюдается значительный рост ДТП на 16% (с 157 до 183).

    Только за праздничные дни (28, 29, 30 августа) совершено 5 ДТП со смертельным исходом, среди погибших - несовершеннолетний.

    Основными видами ДТП являются наезды на пешеходов, а также столкновения и опрокидывания транспортных средств, причинами которых служат нарушение водителями правил маневрирования и выезд на полосу встречного движения.

    В Актобе самыми опасными стали участки дорог на проспекте Нокина – 12 ДТП, и по проспекту Абулхаир-хана – 11, и дороги, прилегающие к школам. Рост ДТП по проспекту Нокина составил +300% в связи с малым количествов камер видеонаблюдения и освещения.

    На этих участках дорог за превышение скоростного режима привлечено 8 водителей, за наезд на пешехода - 13, один осужден на 4 года лишения свободы.

    Кроме того, по области 34 человека привлекли к уголовной ответственности, приговорили к лишению свободы сроком от 6 месяцев до 5 лет и направили для отбытия наказания в места лишения свободы.

    В прокуратуре призвали жителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область ДТП Генпрокуратура
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