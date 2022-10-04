74 смертельных ДТП зарегистрировано с начала года в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 74 ДТП со смертельным исходом произошло с начала года в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Актюбинской области.

В Актюбинской области увеличились случаи дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом , в том числе с участием несовершеннолетних.

В этом году совершено 374 ДТП, среди которых 80 - с участием несовершеннолетних, со смертельным исходом - 74 (10 с участием несовершеннолетних). 503 человека пострадали, среди них 70 несовершеннолетних.

По области наблюдается значительный рост ДТП на 16% (с 157 до 183).

Только за праздничные дни (28, 29, 30 августа) совершено 5 ДТП со смертельным исходом, среди погибших - несовершеннолетний.

Основными видами ДТП являются наезды на пешеходов, а также столкновения и опрокидывания транспортных средств, причинами которых служат нарушение водителями правил маневрирования и выезд на полосу встречного движения.

В Актобе самыми опасными стали участки дорог на проспекте Нокина – 12 ДТП, и по проспекту Абулхаир-хана – 11, и дороги, прилегающие к школам. Рост ДТП по проспекту Нокина составил +300% в связи с малым количествов камер видеонаблюдения и освещения.

На этих участках дорог за превышение скоростного режима привлечено 8 водителей, за наезд на пешехода - 13, один осужден на 4 года лишения свободы.

Кроме того, по области 34 человека привлекли к уголовной ответственности, приговорили к лишению свободы сроком от 6 месяцев до 5 лет и направили для отбытия наказания в места лишения свободы.

В прокуратуре призвали жителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.



