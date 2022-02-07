74 медработника получили кредиты на приобретение жилья в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области на сегодняне хватает 244 медицинских работника. Для прибывших медиков в регионе создаются все условия, в том числе они обеспечиваются жильем. Как в области решается кадровый вопрос, рассказал на брифинге руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в системе здравоохранения Акмолинской области в государственных медицинских организациях трудятся 6946 медицинских работников, в том числе 1498 врачей и 5448 средних медицинских работников. В регионе не хватает 244 медработника.

На сегодня в целях мотивации медицинских кадров принимается ряд системных мер. Повышена заработная плата медицинским работникам: врачам - на 30% и среднему медперсоналу - на 20%. Обеспечивается социальная поддержка медиков путем предоставления общежитий, сооплаты арендных платежей, выделения мест в детских садах, трудоустройства супругов.

«Из 53 молодых специалистов, нуждающихся в жилье, оно предоставлено 39 врачам. Из них 13 врачей обеспечены жильем за счет акиматов, 23 - за счет медицинских организаций, 3 - за счет спонсоров. 74 медработника получили кредиты на приобретение жилья на общую сумму 320,1 млн тенге», - поделился Н. Сыздыков.

Как было отмечено, в регионе ведется также строительство и ремонт жилья для медработников. Так, в Кокшетау для медицинских работников построен дом на 40 квартир. В Егиндыкольском районе проведен капитальный ремонт общежития для медицинских работников на 8 мест, в Атбасарском районе одно из пустующих зданий перепрофилировано также под общежитие на 30 мест. Построен 8-квартирный жилой дом в Жаксынском районе.

«Медработникам предусмотрена выплата подъемного пособия в размере от одного млн тенге, что, в свою очередь, способствует привлечению и закреплению медицинских кадров в сельской местности. Заявки на получение подъемных приняты от 20 человек. За счет средств медицинских организаций произведена выплата 20-ти молодым специалистам в размере от 200 тысяч тенге до млн тенге на общую сумму 5,5 млн тенге», - отметил спикер.

В рамках проекта «С дипломом в село» на 1 ноября 2021 года подъемные в размере 100 МРП выплачены 153 медработникам на общую сумму 44,6 млн тенге.

Н. Сыздыков также подчеркнул, что для снижения дефицита врачебных кадров ежегодно выделяются 35 грантов на обучение в резидентуре, 50 грантов - на обучение по специальности «Общая медицина», для медицинских работников среднего звена выделяется 190 грантов за счет местного бюджета, 20 грантов из республиканского бюджета, 50 грантов по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» и грант акима района.

Напомним, посильную помощь в восполнении дефицита среднего и младшего медицинского персонала региона сегодня оказывают студенты факультета общей медицины, открытого на базе Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова.