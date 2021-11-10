74-летняя пенсионерка погибла в результате ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 74-летняя пенсионерка погибла в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«9 ноября в 15:40 часов 23-летний водитель автомашины «Lada Kalina» с российским учетом, двигаясь по улице Арынова, напротив ТД «Домострой», допустил наезд на 74-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась в БСМП города Актобе. Проводится досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение ПДД».

С начала года на территории области произошло 152 ДТП с участием пешеходов, где 14 погибло и 141 получили различные телесные повреждения.