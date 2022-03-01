74 казахстанца остаются в безопасной зоне в Польше - советник-посланник РК в Украине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник-Посланник Казахстана в Украине Сергей Коновалов рассказал журналистам об эвакуации казахстанцев из Украины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера 175 человек прибыли в Алматы, сегодня 124 прибыли в Нур-Султан, таким образом 300 человек мы эвакуировали из зоны военного конфликта. У нас еще остаются сейчас уже в безопасной зоне в Польше 74 человека. Они все обеспечены гостиницей и ожидают третьего рейса. Мы готовим», - прокомментировал спикер.

По словам Сергея Коновалова, в зоне конфликта в посольстве в Киеве находятся 30 человек - не сотрудники посольства.

«Вместе с послом они все тоже обеспечены питанием. Также из Харькова мы ждем 20 человек, в скором времени эвакуируются. И со Львова, это самый близкий к границе с Россией город, в ближайшее время выедет еще 15 человек. Сейчас готовится третий эвакуационный рейс. Я призываю болеть за наших казахстанцев, которые там находятся», - отметил спикер.

По его словам, третий рейс планирует вылететь по мере накопления.

«Сейчас прибыл борт на 142 места, надеемся, что примерно такой же борт вылетит в третий раз. Большая благодарность Air Astana, они все технологические этапы просчитывают», - добавил он.