74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 24 февраля 1945 года, шел 1344-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Нижне-Силезская наступательная операция. 24 февраля армии правого крыла 1-го Украинского фронта вышли на реку Нейсе на участке от ее устья до Пенциха. В результате операции советские войска овладели Нижней Силезией.

Завершилась Нижне-Силезская операция 1-го Украинского фронта, проходившая с 8 по 24 февраля 1945 г. Продолжительность операции - 17 суток. Глубина продвижения советских войск - 100 км. Численность войск к началу операции - 980800 человек, безвозвратные потери - 23577 (2,4 %), санитарные потери - 75809, всего - 99386, среднесуточные - 5846.

Восточно-Померанская операция. Утром 24 февраля после сорокаминутной артиллерийской подготовки войска 2-го Белорусского фронта возобновили наступление. 19-я армия прорвала главную полосу обороны противника и к исходу дня продвинулась на 10 - 12 километров. Ширина прорыва достигла 20 километров. На левом фланге 19-й армии в бой введен 3-й гвардейский кавалерийский корпус.

В течение 24 февраля на Земландском полуострове северо-западнее Кенигсберга советские войска отбивали атаки пехоты и танков противника. Одновременно юго-западнее Кенигсберга велись бои по уничтожению Восточно-Прусской группировки противника…

Южнее и юго-западнее Данцига советские войска в результате наступательных боев овладели населенными пунктами Жеронжно, Максхаузен, Вельбрандово… В городе Грудзяндз (Грауденц) продолжались бои по уничтожению окруженного гарнизона противника.

В районе Бреслау советские войска продолжали бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника.

На северном берегу Дуная восточнее Комарно советские войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника.

24 февраля 1945 года до нашей Победы оставалось 74 дня...

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань