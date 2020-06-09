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74 человека выздоровели от КВИ

9 Июня 2020 16:00
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74 человека выздоровели от КВИ

город Шымкент - 4,

Атырауская область - 14,

Карагандинская область - 43,

Мангистауская область - 11,

Туркестанская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 7811:

г. Нур-Султан – 1621

г. Алматы – 1906

г. Шымкент – 436

Акмолинская область – 141

Актюбинская область – 234

Алматинская область – 287

Атырауская область – 834

Восточно-Казахстанская область – 71

Жамбылская область – 234

Западно-Казахстанская область – 423

Карагандинская область – 520

Костанайская область – 136

Кызылординская область – 298

Мангистауская область – 193

Павлодарская область – 170

Северо-Казахстанская область – 48

Туркестанская область – 259

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