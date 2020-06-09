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74 человека выздоровели от КВИ
9 Июня 2020 16:00
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город Шымкент - 4,
Атырауская область - 14,
Карагандинская область - 43,
Мангистауская область - 11,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 7811:
г. Нур-Султан – 1621
г. Алматы – 1906
г. Шымкент – 436
Акмолинская область – 141
Актюбинская область – 234
Алматинская область – 287
Атырауская область – 834
Восточно-Казахстанская область – 71
Жамбылская область – 234
Западно-Казахстанская область – 423
Карагандинская область – 520
Костанайская область – 136
Кызылординская область – 298
Мангистауская область – 193
Павлодарская область – 170
Северо-Казахстанская область – 48
Туркестанская область – 259
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