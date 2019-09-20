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    74-ая сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке

    20 Сентября 2019, 18:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нью-Йорке проходит 74-ая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

    «У нас впереди напряженный год, мы начинаем с пяти важнейших встреч на высшем уровне: по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам», - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

    В свою очередь, председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.

    «Я прошу всех вас сосредоточиться на том, как наилучшим образом укрепить систему ООН, чтобы наиболее уязвимые люди смогли выбраться из этой изнурительной паутины нищеты и голода», - отметил Т. Мухаммад-Банде.

    А. Гутерриш и Т. Мухаммад-Банде напомнили, что в следующем году мир отметит 75-летие ООН и подчеркнули, что это событие позволит еще раз напомнить о взаимозависимости мира и о том, что многосторонность сулит реальные решения глобальных проблем.

    «Транспарентность, диалог и взаимопонимание – вот что крайне необходимо для преодоления недоверия», - подчеркнул генсек ООН.

    Он добавил, что миру нужны эффективные международные институты и международная архитектура, опирающаяся на международное право.

    В первые дни работы новой сессии будут решаться, в основном, процедурные вопросы, в том числе связанные с распределением пунктов повестки дня по шести основным комитетам Ассамблеи.

    24 сентября начнутся общие прения, перед участниками которых выступят 97 глав государств, 5 вице-президентов, 46 глав правительств и 38 министров.

    Это уникальная возможность для всех стран - больших и малых - заявить о своей позиции по важнейшим международным вопросам. Кроме того, высокие гости пользуются этой возможностью, чтобы провести двусторонние встречи с коллегами из других стран и генеральным секретарем ООН. В конце сентября у Антониу Гутерриша запланировано 40 двусторонних встреч. Он примет участие в 52 мероприятиях.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ООН США
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