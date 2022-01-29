738 человек получили безвозвратные гранты по программе «Еңбек» в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области по проекту «Бастау бизнес» в рамках программы «Еңбек» безвозвратные гранты получили 738 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Асет Шопанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, с 2017 по 2021 год успешно реализована государственная программа «Еңбек». В прошлом году в рамках данной программы на техническое и профессиональное образование направлен 1 131 человек, на краткосрочное профессиональное обучение направлено 336 человек.

«В результате трудоустроено на постоянную работу 77% выпускников, или 226 человек. Данные меры осуществляются в целях получения безработными гражданами технического профессионального образования, а также переподготовки по востребованным на рынке труда специальностям, дальнейшего трудоустройства. В целом, численность безработных в области составляет 17 257 человек, в центрах занятости зарегистрировано в качестве безработных 10 018 человек (из них 6292 - женщины, 4115 - молодежь в возрасте от 16 до 29 лет)», - сказал Асет Шопанов.

В рамках данной программы предусмотрен проект «Бастау бизнес» для тех, кто хочет открыть свое дело и ранее не занимался предпринимательством. Участники программы обучаются основам предпринимательства.

В текущем году 1 228 человек получили знания по основам бизнеса, а затем безвозвратные гранты и микрокредиты для открытия собственного дела.

«Для реализации новых бизнес-идей 738 человек начали свое дело, получив безвозвратные гранты . В основном, полученные средства были потрачены на приобретение технологического оборудования, необходимого инвентаря, домашних животных и птиц. Предприниматели, получившие грант, создали дополнительно 95 рабочих мест. Сумма гранта составляет 583 400 тенге. В текущем году, по поручению Главы государства, сумма гранта увеличена в два раза, что составляет 1,225 млн тенге (400 МРП). Вместо программы «Еңбек» с этого года стартует «Национальный проект развития предпринимательства». В ближайшее время будут организованы разъяснительные мероприятия», - сказал заместитель руководителя управления.

Также в 2021 году 37 семей добровольно переселились в Северо-Казахстанскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую, Акмолинскую и Костанайскую области. Там они обеспечены жильем и постоянной работой.