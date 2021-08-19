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7337 случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане
19 Августа 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7337 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 824,
город Алматы - 1570,
город Шымкент - 418,
Акмолинская область - 286,
Актюбинская область - 401,
Алматинская область - 423,
Атырауская область - 450,
Восточно-Казахстанская область - 227,
Жамбылская область - 221,
Западно-Казахстанская область - 168,
Карагандинская область - 977,
Костанайская область - 264,
Кызылординская область - 232,
Мангистауская область - 216,
Павлодарская область - 388,
Северо-Казахстанская область - 166,
Туркестанская область - 106.
Всего в стране выявлено 715716 заболевших.
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