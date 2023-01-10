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73-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ пройдет в Астане

10 Января 2023, 11:52
73-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 24-26 октября этого года в Астане пройдет 73-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2023 году ключевым аспектом сотрудничества станет продвижение Декларации Астаны по первичной медико-санитарной помощи на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. Ввиду достигнутых договоренностей с руководством ВОЗ принято решение о проведении 73-ей сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Казахстане 24-26 октября 2023 года в Астане», - сказала на коллегии Министерства здравоохранения глава ведомства.

Ажар Гиният отметила, что сессия будет приурочена к празднованию 75-летнего юбилея ВОЗ, 45-летия принятия Алма-Атинской декларации и 5-летия принятия Декларации Астаны по первичной медико-санитарной помощи.


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