73-летний аксакал из Улытау дошел до границы с Россией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 73-летний путешественник Сарсенбай Котырашов дошел до России. Аксакал признался, что впервые будет пересекать границу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дошел до границы. Впервые буду пересекать границу. Из Атырау пешком прошел около 300 км. Некоторые части дорог плохие, некоторые хорошие. Дорога строится. До следующего года, наверное, завершится. Впервые увидел границу. Немного переживаю. Даст Аллах пройду весь путь. До скорой встречи!» - написал аксакал на своей странице в Instagram.

Теперь он планирует пройти по маршруту Казахстан – Россия – Грузия – Турция - Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия – Германия – Франция – США – Китай – Монголия – Россия – Казахстан. По расчетам, путешествие займет 2 года, завершить турне он намерен в августе 2025 года.

В путешествие он взял дорожный чемодан, в которую поместил самое необходимое – предметы гигиены, сменную одежду, обувь и небольшой запас еды. В день он намерен проходить около 30-40 км.

Напомним, что 72-летний житель Жезказгана Сарсенбай Котырашов стал известен в стране после того, как в прошлом году за 181 день преодолел путь протяженностью 8 тысяч километров, обойдя пешком весь Казахстан.