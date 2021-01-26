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    17:15, 26 Январь 2021 | GMT +6

    73 казахстанца скончались от коронавируса с 18 по 24 января

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 18 по 24 января зарегистрированы 73 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    По регионам:
    город Нур-Султан - 6
    город Алматы - 14
    город Шымкент - 4
    Акмолинская область - 2
    Актюбинская область - 2
    Алматинская область - 12
    Атырауская область - 2
    Восточно-Казахстанская область - 6
    Западно-Казахстанская область - 14
    Карагандинская область - 4
    Костанайская область - 2
    Павлодарская область - 4
    Северо-Казахстанская область - 1
    Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2476 случаев с летальным исходом.


    Теги:
    Здравоохранение Главная для mail.ru
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