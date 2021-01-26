73 казахстанца скончались от коронавируса с 18 по 24 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 18 по 24 января зарегистрированы 73 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

По регионам:

город Нур-Султан - 6

город Алматы - 14

город Шымкент - 4

Акмолинская область - 2

Актюбинская область - 2

Алматинская область - 12

Атырауская область - 2

Восточно-Казахстанская область - 6

Западно-Казахстанская область - 14

Карагандинская область - 4

Костанайская область - 2

Павлодарская область - 4

Северо-Казахстанская область - 1

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2476 случаев с летальным исходом.