17:15, 26 Январь 2021 | GMT +6
73 казахстанца скончались от коронавируса с 18 по 24 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 18 по 24 января зарегистрированы 73 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
По регионам:
город Нур-Султан - 6
город Алматы - 14
город Шымкент - 4
Акмолинская область - 2
Актюбинская область - 2
Алматинская область - 12
Атырауская область - 2
Восточно-Казахстанская область - 6
Западно-Казахстанская область - 14
Карагандинская область - 4
Костанайская область - 2
Павлодарская область - 4
Северо-Казахстанская область - 1
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2476 случаев с летальным исходом.