73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 25 февраля 1945 года, шел 1345-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. 25 февраля в полосе наступления 19-й армии 2-го Белорусского фронта в сражение был введен 3-й гвардейский танковый корпус, который внезапным ударом завершил прорыв обороны противника на всю тактическую глубину и вышел на оперативный простор, преодолев за день 40 километров. Передовые отряды 3-й и 18-й гвардейских танковых бригад с десантами автоматчиков на броне к четырнадцати часам вышли на рубеж Эльзенау, Беренхютте. 70-я армия продвинулась на 4 - 6 километров. Другие войска 2-го Белорусского фронта, встретив упорное сопротивление врага, успеха не имели.

В течение 25 февраля на Земландском полуострове северо-западнее Кенигсберга советские войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. Одновременно юго-западнее Кенигсберга продолжались бои по уничтожению Восточно-Прусской группировки противника…

Юго-западнее города Хойнице (Конитц) советские войска в результате наступательных боёв овладели на территории Померании городом Пройсс Фридланд…

В районе Бреслау советские войска продолжали бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника и заняли несколько кварталов в южной части города.

25 февраля 1945 года свой 33-й день рождения на фронте отмечал будущий Герой Советского Союза Алексей Дмитриев.

Дмитриев Алексей Федорович родился в 1912 году в селе Карасевка Володарского района Кокчетавской области, ныне Айыртауского района Северо-Казахстанской области. Школу окончил в таджикистанском городе Курган-Тюбе, ныне Бохтар. В Красной Армии с 1938 года. Окончил Московское артиллерийское училище в 1940 году.

С началом Великой Отечественной войны - на фронте. Воевал на Брянском (с августа 1941 года по декабрь 1942), Западном (с июля по август 1941 года; с декабря 1942 по февраль 1942 года; с июля 1943 года по апрель 1944 года) и 3-м Белорусском фронтах (с апреля 1944 года); участник операции «Багратион».

Приказом ВС Западного фронта № 85 от 05.02.1944 года старший лейтенант Дмитриев награжден орденом Отечественной войны 2-й степени за то, что в боях при наступлении 2 батальона 123-го гвардейского стрелкового полка 43-й гвардейской стрелковой дивизии уничтожил два 75-мм орудия противника, ручной и станковый пулемета, подавил минометную батарею; в боях в районе деревни Плескачи уничтожил до 100 гитлеровцев и зенитное орудие; в районе деревни Кукуево в расположении батальона 95-го гвардейского стрелкового полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии отбил контратаку противника и уничтожил до 50 неприятельских солдат и 1 минометную батарею.

Приказом по 8 гв. габр РГК № 5/н от 23.02.1944 года старший лейтенант Дмитриев, командир батареи 214-го ГАП, награжден орденом Красной Звезды за подавление огнем батареи 106-мм орудий вражеской батареи, 2 минометных батарей, пулемета; подбитие 2 танков; уничтожение 1 артбатареи противника, 1 минометной батареи, 4 станковых пулеметов и до роты пехоты.

Врио командира дивизиона 214-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка гвардии капитан Алексей Дмитриев в районе населенного пункта Францкабуда (Шакяйский район Литовской ССР) 7 августа 1944 года, отражая вражескую атаку, осуществленную 35-ю танками противника, огнём дивизиона подбил 5 танков. Когда часть танков и пехоты противника прорвалась к наблюдательному пункту - организовал его оборону, вызвал огонь дивизиона на себя, отсек вражескую пехоту от танков, отбил 3 контратаки противника, и, собрав бойцов взвода управления, контратаковал врага. 21 августа было уничтожено еще 8 танков, 4 из которых - на огневых позициях дивизиона. 22 августа 1944 года командованием полка был представлен к званию Героя Советского Союза.

Погиб в бою 17 октября 1944 года. Похоронен в литовском городе Кудиркос-Науместис. На этом же кладбище похоронен Герой Советского Соза Каратаев Илья Васильевич из Алматинской области, погибший в этом же бою.

Звание Героя Советского Союза Алексею Дмитриеву присвоено 24 марта 1945 года. Он также был награжден орденами Ленина, Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени. Имя Героя носит школа, где он учился.

25 февраля 1945 года до нашей Победы оставалось 73 дня...

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