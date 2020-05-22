Новости
73 человека выздоровели от КВИ
22 Мая 2020 18:40
Поделиться:
город Нур-Султан - 24,
город Алматы - 11,
город Шымкент - 2,
Восточно-Казахстанская область - 8,
Павлодарская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 10,
Туркестанская область - 4,
Карагандинская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане - 3958:
г. Нур-Султан – 696,
г. Алматы – 1129,
г. Шымкент – 215,
Акмолинская область – 97,
Актюбинская область – 168,
Алматинская область – 150,
Атырауская область – 207,
Восточно-Казахстанская область – 44,
Жамбылская область – 155,
Западно-Казахстанская область – 220,
Карагандинская область – 180,
Костанайская область – 53,
Кызылординская область – 221,
Мангистауская область – 79,
Павлодарская область – 145,
Северо-Казахстанская область – 29,
Туркестанская область – 170.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047