73 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 73 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане. Из них в Нур-Султане - 24, Алматы - 11, Шымкенте - 2, Восточно-Казахстанской области - 8, Павлодарской области - 4, Западно-Казахстансой области - 10, Туркестанской области - 4, Карагандинской области - 10. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 3958:

г. Нур-Султан – 696,

г. Алматы – 1129,

г. Шымкент – 215,

Акмолинская область – 97,

Актюбинская область – 168,

Алматинская область – 150,

Атырауская область – 207,

Восточно-Казахстанская область – 44,

Жамбылская область – 155,

Западно-Казахстанская область – 220,

Карагандинская область – 180,

Костанайская область – 53,

Кызылординская область – 221,

Мангистауская область – 79,

Павлодарская область – 145,

Северо-Казахстанская область – 29,

Туркестанская область – 170.