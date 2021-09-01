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7207 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

1 Сентября 2021 08:16
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7207 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 7207 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 661,

город Алматы - 1921,

город Шымкент - 565,

Акмолинская область - 284,

Актюбинская область - 395,

Алматинская область - 365,

Атырауская область - 166,

Восточно-Казахстанская область - 49,

Жамбылская область - 177,

Западно-Казахстанская область - 128,

Карагандинская область - 1392,

Костанайская область - 123,

Кызылординская область - 144,

Мангистауская область - 278,

Павлодарская область - 340,

Северо-Казахстанская область - 80,

Туркестанская область - 139.

Итого выздоровевших в Казахстане – 680 836.


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#Здравоохранение  
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