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7207 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
1 Сентября 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 7207 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 661,
город Алматы - 1921,
город Шымкент - 565,
Акмолинская область - 284,
Актюбинская область - 395,
Алматинская область - 365,
Атырауская область - 166,
Восточно-Казахстанская область - 49,
Жамбылская область - 177,
Западно-Казахстанская область - 128,
Карагандинская область - 1392,
Костанайская область - 123,
Кызылординская область - 144,
Мангистауская область - 278,
Павлодарская область - 340,
Северо-Казахстанская область - 80,
Туркестанская область - 139.
Итого выздоровевших в Казахстане – 680 836.
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