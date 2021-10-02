72 предприятия находятся под антикоррупционным сопровождением в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках направленного на повышение доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти проекта «Protecting Business and Investments» на площадке «Antikor ortalyǵy» Департамента по противодействию коррупции по Акмолинской области состоялась деловая встреча с предпринимателями региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи руководитель департамента Арман Рахимов, поблагодарив руководство специализирующихся в сельскохозяйственной и промышленной сферах предприятий «Агромир» и «КОКШЕ CITY» за оказанное доверие, выразил надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие в рамках проекта.

«Мы всегда готовы защищать законные права и интересы предпринимателей от любого давления госорганов и оказывать полное антикоррупционное сопровождение инвестиционных проектов. В свою очередь, вы должны вести добропорядочный бизнес, нести социальную ответственность и проявлять «нулевую» терпимость к коррупции», - отметил Арман Рахимов, обращаясь к представителям бизнеса.

Рассмотрев и обсудив все интересующие вопросы по взаимовыгодному сотрудничеству, участники встречи подписали соглашения об антикоррупционном сопровождении бизнеса, в которых отражены основные положения, а также права и обязательства сторон.

Теперь в рамках проекта «PBI» антикоррупционным сопровождением охвачены 72 предприятия Акмолинского региона на общую сумму порядка 700 млрд тенге, среди которых такие как АО «Кокшетауминводы», АО «Тыныс», ТОО «Новопэк», АО «Камаз Инжиниринг», ТОО «Бижан», ТОО «Намыс», ТОО «Кокшетауский автобусный парк», ТОО «Нәтиже» сүт фабрикасы» и другие.