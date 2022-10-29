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      Жамбылская область

    72-летний водитель сбил 77-летнего пешехода и скрылся

    29 Октября 2022, 00:30

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Дорожно-транспортное происшествие с участием двоих жителей Тараза преклонного возраста произошло в областном центре, передает корреспондент МА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Таразе задержали 72-летнего водителя, который сбил на трассе 77-летнего пешехода и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия

    «23 октября 2022 года около 14:00 часов по улице Айша-биби областного центра неизвестный автомобиль сбил 77-летнего пешехода, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - После совершения правонарушения водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Потерпевший был доставлен в городскую больницу Тараза с различными телесными повреждениями».

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 347 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (оставление места дорожно-транспортного происшествия).

    Поисковой группой управления местной полиции департамента полиции Жамбылской области был выявлен и задержан нарушитель.

    «Им оказался 72-летний житель областного центра, водитель автомашины марки «Мерседес Бенц МЛ-320». Подозреваемый полностью признал свою вину. Автомобиль водворен на штрафстоянку», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 345 части 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Назначены необходимые экспертизы, уточнили в правоохранительном ведомстве.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП МВД РК
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