72-летний водитель сбил 77-летнего пешехода и скрылся

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Дорожно-транспортное происшествие с участием двоих жителей Тараза преклонного возраста произошло в областном центре, передает корреспондент МА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Таразе задержали 72-летнего водителя, который сбил на трассе 77-летнего пешехода и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия

«23 октября 2022 года около 14:00 часов по улице Айша-биби областного центра неизвестный автомобиль сбил 77-летнего пешехода, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - После совершения правонарушения водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Потерпевший был доставлен в городскую больницу Тараза с различными телесными повреждениями».

По данному факту начато досудебное расследование по статье 347 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (оставление места дорожно-транспортного происшествия).

Поисковой группой управления местной полиции департамента полиции Жамбылской области был выявлен и задержан нарушитель.

«Им оказался 72-летний житель областного центра, водитель автомашины марки «Мерседес Бенц МЛ-320». Подозреваемый полностью признал свою вину. Автомобиль водворен на штрафстоянку», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 345 части 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Назначены необходимые экспертизы, уточнили в правоохранительном ведомстве.