72-летний пенсионер зарезал собутыльника в Балхаше
БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Пенсионер нанес смертельное ножевое ранение собутыльнику в Балхаше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
4 ноября в городе Балхаше в одной из квартир пятиэтажного дома с ножевым ранением обнаружили труп 60-летнего мужчины. Соседи потерпевшего показали, что у него накануне кто-то находился в гостях. Свидетели описали внешние приметы неизвестного.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 72-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснив, что в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры, нанес потерпевшему ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», – сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.
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