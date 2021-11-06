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72-летний пенсионер зарезал собутыльника в Балхаше

6 Ноября 2021 15:30
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72-летний пенсионер зарезал собутыльника в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Пенсионер нанес смертельное ножевое ранение собутыльнику в Балхаше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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4 ноября в городе Балхаше в одной из квартир пятиэтажного дома с ножевым ранением обнаружили труп 60-летнего мужчины. Соседи потерпевшего показали, что у него накануне кто-то находился в гостях. Свидетели описали внешние приметы неизвестного.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 72-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснив, что в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры, нанес потерпевшему ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», – сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.


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#Карагандинская область   #Происшествия   #Криминал  
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