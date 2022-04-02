08:13, 02 Апрель 2022 | GMT +6
72 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
По регионам:
в городе Нур-Султане - 1,
в городе Алматы - 0,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 1,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 3,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 0,
в Жамбылской области - 7,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 58,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 289 882 человека от COVID-19.