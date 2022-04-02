72 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По регионам:

в городе Нур-Султане - 1,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 1,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 3,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 7,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 58,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 289 882 человека от COVID-19.







