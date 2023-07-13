71-летняя пенсионерка спустилась с 5 этажа горящего дома по автолестнице в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау пожарные через балкон с помощью автолестницы спасли из горящей квартиры 71-летнюю женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 13 июля во второй половине дня поступило сообщение, что в одном из пятиэтажных домов, расположенных по улице Махамбета, горит квартира.

Прибыв к месту вызова в считанные минуты, пожарные выявили пожар в квартире на пятом этаже. Поскольку подъезд был в дыму, с помощью автолестницы пожарные эвакуировали хозяйку квартиры 1952 года рождения с балкона пятого этажа.

Сотрудники Центра медицинских катастроф оказали первую медицинскую помощь спасенной женщине. Как выяснилось, пожар начался на кухне. В результате оперативных действий пожарных пожар был ликвидирован, предотвращено распространение огня на соседние квартиры.

Причины возгорания выясняются.

В тушении пожара были задействованы 6 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает всех жителей и гостей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности.