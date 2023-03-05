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    71-летний карагандинец пробежал более 90 марафонов

    5 Марта 2023, 16:16

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде живет 71-летний марафонец, который принял участие в 93 марафонах. Большую часть жизни он посвятил работе на шахте, а выйдя на пенсию начал участвовать в различных соревнованиях. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Толеутай Жаманбек говорит, что участвует в марафонах не ради приза, а с целью прославить Казахстан. Не скрывает, что эту инициативу поддерживают и спонсоры. Но в большинстве случаев он оплачивает все из собственного кармана.

    Пенсионер никогда не забрасывал тренировки. Зимой он катается на лыжах, летом – на велосипеде.

    «Многие мне не дают мой возраст. Не смотря на то, что волосы поседели, говорят, что я выгляжу максимум на 55 лет. Даже в автобусе проверяет мой проездной, запрашивают удостоверение личности. Иногда обижаюсь, когда не верят, что я пенсионер. Но потом радуюсь, что выгляжу моложе. Человек должен заботиться о себе, чтобы чувствовать себя молодым: хорошо спать, хорошо питаться и заниматься физическими упражнениями», - сказал Т. Жаманбек.

    Карагандинский марафонец стал бронзовым призером XIV азиатского первенства 2006 года в Индии. Также имеет звание «Мастер-Атлетик» международного класса. На супер-марафоне, посвященном 65-летию Победы, «Караганда-Москва» преодолел 3700 километров за 18 дней. В общей сложности он пробежал по 125 городам в 4 странах.

    «В том марафоне бегали 14 человек. Мы бежали по 250 километров в день. Вставали в шесть утра, и бежали до заката. Когда меня спрашивают, почему я выбрал марафон, говорю, что марафонец не только для своего здоровья старается, но и прославляет свою страну, вызывает чувство гордости», - сказал бегун.

    Толеутай Жаманбек – уроженец Шетского района. Основная специальность – учитель физической культуры. Но наш герой проработал на шахте 25 лет. А здоровый образ жизни вел всегда.

    Марафонец часто посещает Центр долголетия в Караганде. Здесь он вместе с активными пенсионерами принимает участие в различных кружках. Говорит, что сейчас нормализует зрение с помощью тенниса.

    «Меня воодушевляют бегуны из Кении, Марроки, Эфиопии. Иногда я говорю, что хочу быть похожим на них. Моя жена и дети иногда говорят: «может, уже успокоишься, стыдно же перед соседями». Но для этого, вероятно, придется надеть на меня кандалы. Не могу спокойно сидеть. Мне кажется, что если у человека горят глаза от любимого дела, его жизнь будет долгой и счатливой», - сказал пенсионер.

    Толеутай Жаманбек также посещает танцевальный кружок. На лекции, проводимые два раза в неделю, приходят более 40 пенсионеров. Пенсионер-марафонец в кружке единственный мужчина. Здесь они танцуют под песни своего времени и весело проводят досуг.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт
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