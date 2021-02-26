71 инфраструктурный проект реализован в ВКО в рамках празднования Года Абая

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане – на земле Великого поэта и просветителя Абая было проведено порядка 200 мероприятий, посвященных 175-летию мыслителя, в том числе 71 инфраструктурный проект. Об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в ходе традиционного отчета перед населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

Глава региона рассказал, что в Восточном Казахстане продолжается реализация проектов программы «Рухани жаңғыру». Наиболее значимыми проектами в 2020 году стали мероприятия, посвящённые 175-летнему юбилею Великого Абая. Так, при Восточно-Казахстанском университете им. Сарсена Аманжолова создан научно-исследовательский институт «Абайтану», открыты кабинеты и внедрены элективные курсы для учащихся 5-8 классов школ области и студентов колледжей. Кроме того, продолжено издание книжной серии «Абай Әлемі», в театрах области поставлены спектакли «Абай», «Жас Абай», «Слова Назидания», «Путь Абая: «И ты своими мыслями подобен нам!».

«Основными событиями юбилея стали торжественное открытие в городе Семее памятника «Ұлы ақын Абай ұлдарымен» и встреча Главы государства с абаеведами. Реализовано порядка 200 мероприятий и проектов, в том числе 71 инфраструктурный проект. Все мероприятия Года Абая были направлены на сохранение и пропаганду творчества поэта и просветителя, использования его идей в патриотическом воспитании нового поколения казахстанцев; сохранение памятников историко-культурного наследия; улучшение туристской инфраструктуры города Семея и памятных мест Абайского района», - добавил он. В рамках программы научно-исследовательских работ под руководством ведущих археологов Казахстана Зейнуллы Самашева и Абдеша Толеубаева, с участием ведущих учёных из 20 стран мира, продолжено изучение знаковых археологических памятников региона. Найдены уникальные артефакты «Золотой человек» захоронений Шиликты и Елеке Сазы и «Урджарская принцесса», которые объединены в специальной экспозиции «Золото Великой Степи».

«Наша задача в год празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан - реализовать намеченные планы, обеспечить положительную динамику роста социально-экономического развития области, способствовать улучшению качества жизни населения», – резюмировал свое выступление аким ВКО Даниал Ахметов.