71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 28 февраля 1945 года, шел 1348-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. 28 февраля 70-я армия 2-го Белорусского фронта овладела Прехлау, 2-й и 3-й гвардейские кавалерийские корпуса завершили разгром немецкой группировки в Нейштеттине. В результате этого участок прорыва расширился до 70 километров.

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В последние дни зимы шли ожесточенные бои на Висле, в ходе которых отличился казахстанец Матвей Меркулов.

Меркулов Матвей Кузьмич (15 августа 1918 — 2 апреля 2000) — во время Великой Отечественной войны командир батальона 676-го стрелкового полка 15-й Сивашской стрелковой дивизии 65-й армии 2-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза; в 1976—1985 годах — начальник Алма-Атинского высшего пограничного командного училища КГБ при Совете Министров СССР, генерал-лейтенант.

Родился 15 августа 1918 года в селе Новая Шульба Семипалатинской области. В 1936 - 1937 годах - слушатель курсов по подготовке учителей в Семипалатинске. С 1938 года служил в Красной Армии. В 1941 году окончил Харьковское военное училище пограничных и внутренних войск НКВД имени Ф. Э. Дзержинского. В ноябре 1942 года начальник погранзаставы лейтенант Меркулов в составе 162-й Среднеазиатской стрелковой дивизии был направлен на фронт. На войне прошел путь от заместителя командира роты до командира батальона.

В годы войны в особом ряду стоит подвиг, за который М.К. Меркулов удостоился звания Героя Советского Союза.

В январе 1945 года 15-я Сивашская стрелковая дивизия (65-я армия, 2-й Белорусский фронт), клином прорвав вражескую оборону, продвигалась к Висле к Померанскому валу обороны немцев. Было решено форсировать реку с ходу двумя батальонами дивизии, одним из которых командовал майор Матвей Кузьмич Меркулов. Ночью после разведки батальоны вышли на лед Вислы. Однако фашисты обнаружили переправу и открыли ураганный огонь. Батальон Меркулова закрепился на западном берегу реки. К рассвету фашисты уже штурмовали позиции батальона танками и самоходками, в бой постоянно вступала вражеская артиллерия и пехота.

28 января 1945 года фашистам удалось потеснить советские войска на флангах полка и возникла угроза окружения. Особенно яростные атаки фашисты предприняли на батальон майора М. Меркулова. Немецкие самоходки почти прорвались к командному пункту. В критический момент майор Меркулов вызвал артиллерийский огонь на позиции батальона, и фашисты были отброшены. За проявленное мужество и умелое руководство батальоном в этом бою М. К. Меркулов был представлен к высокому званию Героя Советского Союза

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Висла и в бою за овладение плацдармом в районе населенного пункта Гросс-Вестфален (Польша), майору Меркулову Матвею Кузьмичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5570). Он также был награжден орденами Суворова III степени, Кутузова III степени, Богдана Хмельницкого, Александра Невского.

Будучи в отставке с 1986 года, он до последних дней был неразрывно связан с пограничными войсками, посещал части и соединения, делясь с молодыми пограничниками своим огромным опытом и знаниями. М. К. Меркулов избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР, был членом ЦК Компартии Казахской ССР.

Героизм Меркулова упоминается в вышедшей в свет в 2017 году книге Игоря Петрова «Пограничники в 1941 году. Они не сдавались в плен».

«…В ночь с 27 на 28 февраля 1945 года, совершив ночной тридцатикилометровый марш, преследуя отходящего противника, батальон с ходу форсировал Вислу и внезапным ударом прорвал передний край обороны противника, овладев плацдармом на правом берегу реки. Противник предпринял семь яростных контратак, чтобы отбросить смельчаков. Под сильным артминометным огнем соседи отошли. Противник начал обходить полк с флангов. Особенно сильный нажим предприняли гитлеровцы на северо-восточной окраине Гросс-Вестфалена, где оборону держал батальон майора Меркулова. Несколько рот гитлеровцев при поддержке пяти самоходных установок и сильного артминометного огня шли в атаку. Бой был ожесточенным. Двум самоходным установкам противника удалось прорваться через боевые порядки батальона и направиться на командный наблюдательный пункт. Майор Меркулов вызвал огонь на себя. Огнем артиллерии самоходные установки противника были подбиты. После этого комбат поднял воинов в атаку и отбросил противника на исходные рубежи», - рассказывается в книге «Пограничники в 1941 году. Они не сдавались в плен».

28 февраля 1945 года до нашей Победы оставался 71 день...

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