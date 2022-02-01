71 человек с «красным» статусом нарушил карантин с начала года в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в городе зарегистрировано 80 нарушителей санитарно-карантинных норм. Из них 71 посетитель с «красным» и 9 с «желтым» статусом. передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Все эти люди знали, что заражены, но при этом пытались улететь либо посетить общественные места, до конца не понимая, что подвергают остальных людей риску заражения. Ведь вирус, попав в организм человека, некоторое время находится в инкубационном состоянии, а подхвативший его даже не подозревает, что, общаясь с другими, передает им страшную заразу. Напомню, что новый вид коронавируса - омикрон - более контагиозен, отличается коротким инкубационным периодом и имеет высокую вероятность госпитализации и летальности», - рассказал заместитель руководителя городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Сакен Мельдебаев.

Всего на сегодняшний день в «Ahyq» вошли 1228 представителей бизнеса Талдыкоргана, еще порядка 18 заявок предпринимателей находится в работе,

К слову, если больной человек, находящийся на карантине, не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, нарушает режим самоизоляции и умышленно создает угрозу заражения для окружающих, то ему, согласно закону, будет грозить наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП, или 91 890 тенге.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, у лиц, зарегистрированных в базе с положительным анализом на Covid-19, «красный» статус теперь будет сохраняться в течение десяти дней, с момента получения результата ПЦР. А после 10 дней статус будет меняться на «зелёный», который сохранится в течение трех месяцев.

Также лица с «жёлтым» статусом (или близкие контактные) переводятся в «синий» по истечении 10 календарных дней со дня контакта с человеком, имеющим положительный результат на Covid-19»,- пояснил С. Мельдебаев.