703 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 127,

город Алматы - 198,

город Шымкент - 2,

Акмолинская область - 64,

Алматинская область - 26,

Атырауская область - 15,

Восточно-Казахстанская область - 22,

Жамбылская область - 9,

Западно-Казахстанская область - 4,

Карагандинская область - 64,

Костанайская область - 48,

Кызылординская область - 12,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 66,

Северо-Казахстанская область - 31,

Туркестанская область - 8.

Итого выздоровевших в Казахстане – 208 074.