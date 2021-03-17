08:16, 17 Март 2021 | GMT +6
703 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 127,
город Алматы - 198,
город Шымкент - 2,
Акмолинская область - 64,
Алматинская область - 26,
Атырауская область - 15,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 4,
Карагандинская область - 64,
Костанайская область - 48,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 66,
Северо-Казахстанская область - 31,
Туркестанская область - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане – 208 074.