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    08:16, 17 Март 2021 | GMT +6

    703 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 127,

    город Алматы - 198,

    город Шымкент - 2,

    Акмолинская область - 64,

    Алматинская область - 26,

    Атырауская область - 15,

    Восточно-Казахстанская область - 22,

    Жамбылская область - 9,

    Западно-Казахстанская область - 4,

    Карагандинская область - 64,

    Костанайская область - 48,

    Кызылординская область - 12,

    Мангистауская область - 7,

    Павлодарская область - 66,

    Северо-Казахстанская область - 31,

    Туркестанская область - 8.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 208 074.


    Теги:
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