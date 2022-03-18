08:15, 18 Март 2022 | GMT +6
703 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
в городе Нур-Султане - 2,
в городе Алматы - 65,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 25,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 11,
в Жамбылской области - 348,
в ЗКО - 167,
в Карагандинской области - 26,
в Костанайской области - 10,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 20,
в Павлодарской области - 16,
в СКО - 11,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране выздоровело 1 283 832 человека от COVID-19.