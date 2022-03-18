703 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султане - 2,

в городе Алматы - 65,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 25,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 11,

в Жамбылской области - 348,

в ЗКО - 167,

в Карагандинской области - 26,

в Костанайской области - 10,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 20,

в Павлодарской области - 16,

в СКО - 11,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровело 1 283 832 человека от COVID-19.