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    7000 исторических документов вернули в Казахстан из-за рубежа в прошлом году

    13 Февраля 2023, 15:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ценные документы содержат информацию об истории нашей страны. Они были привезены из стран Европейского союза, таких как Венгрия, Германия, Италия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Как сообщили в ведомстве, всего в 2022 году наши ученые посетили 14 стран. Собранные ими документы включают 445 фотографий, а также 206 книг и редких рукописей. Хронологически бумаги охватывают промежуток между 918-1990 годами.

    Возвращенные документы переданы в Национальный архив РК. Сейчас Минкультуры и спорта ведет работу по созданию единой базы данных. Для распространения ценных исторических бумаг началась печать фотоальбомов, сборников, хронографов, биографических справочников и других полезных материалов.

    «На этом работа наших археологов и историков не заканчиваются. До 2025 года казахстанские ученые планируют еще несколько экспедиций за рубеж», - отметил вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура История Казахстана Минкультуры
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