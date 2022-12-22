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    700 тысяч подписей за легализацию мигрантов собрали в Испании

    22 Декабря 2022, 23:00

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Десятки активистов собрались у здания испанского парламента, чтобы передать депутатам 700 тысяч подписей под «народной законодательной инициативой», которая предлагает легализацию мигрантов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Более 900 коллективов и НПО предлагают придать законный статус уже живущими в Испании нелегальным приезжим, чтобы они смогли получить право на работу и доступ к медицинскому обслуживанию.

    Подписи будут проверены комиссией, и если все в порядке, то парламент должен будет обсудить инициативу в течение полугода.

    Фото: ru.euronews.com
    Испания мигранты
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