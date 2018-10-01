700 тонн продукции привезут североказахстанцы на ярмарку в Астану

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Северо-Казахстанская область примет участие в сельскохозяйственной ярмарке в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном акимате рассказали, что продукцию предоставят более 100 предприятий изо всех районов и областного центра.

Североказахстанцы повезут более 100 наименований продуктов питания общим весом свыше 700 тонн. В том числе - мясо говядины, свинины, баранины, конины, птицы, колбасные изделия, мясные консервы, кондитерские, макаронные изделия, крупы, молочные продукты, кумыс, мед, мука, картофель и овощи.

«Цены на предоставленную продукцию будут на 15-20% ниже имеющихся на продовольственных рынках столицы. Для посетителей ярмарки будет организована культурная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов Северо-Казахстанской области», - отметили в облакимате.

Ярмарка будет проходить 20-21 октября с 9.00 до 16.00 на парковочной зоне спортивного комплекса «Казахстан».