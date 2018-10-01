Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -1 °С
Алматы: 0 °С
USD 366.86 EUR 424.49
RUB 5.60 CNY 53.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

700 тонн продукции привезут североказахстанцы на ярмарку в Астану

17 Октября 2018 17:23 139
Поделиться:
700 тонн продукции привезут североказахстанцы на ярмарку в Астану

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Северо-Казахстанская область примет участие в сельскохозяйственной ярмарке в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Новости по теме

Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок открыли в Алматы
Свыше 540 тонн продукции привезли в столицу аграрии Павлодарской области Пантовую продукцию представили восточноказахстанцы на ярмарке в Астане

В областном акимате рассказали, что продукцию предоставят более 100 предприятий изо всех районов и областного центра.

Североказахстанцы повезут более 100 наименований продуктов питания общим весом свыше 700 тонн. В том числе - мясо говядины, свинины, баранины, конины, птицы, колбасные изделия, мясные консервы, кондитерские, макаронные изделия, крупы, молочные продукты, кумыс, мед, мука, картофель и овощи.  

«Цены на предоставленную продукцию будут на 15-20% ниже имеющихся на продовольственных рынках столицы. Для посетителей ярмарки будет организована культурная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов Северо-Казахстанской области», - отметили в облакимате.

Ярмарка будет проходить 20-21 октября с 9.00 до 16.00 на парковочной зоне спортивного комплекса «Казахстан».

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, Северо-Казахстанская область,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив