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      Жамбылская область

    70% выпускников жамбылских школ будут участвовать в ЕНТ

    18 Мая 2023, 10:43

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Новый формат Единого национального тестирования, утвержденный в школах Казахстана, разъяснили в управлении образования акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации руководителя управления образования акимата Жамбылской области Мейрхана Омирбека, в этом году заканчивают школу более 11 тысяч учащихся школ региона. При этом более 70% выпускников жамбылских школ изъявили желание участвовать в Едином национальном тестировании, которое пройдет с 16 мая по 5 июля.

    «Для выпускников 11-х классов государственные экзамены будут проходить с 5 по 19 июня. Торжественную церемонию вручения аттестата об общем среднем образовании выпускникам 11 класса предлагается провести в стенах своих школ 20 - 22 июня. Для участия в ЕНТ выпускники регистрируются онлайн, регистрация началась 28 апреля и завершилась 14 мая. В ходе проведения ЕНТ есть некоторые изменения - по сравнению с прошлым годом регистрация выпускников разделена на два этапа. Новый формат ЕНТ предоставляет возможность сдавать дважды. По какому из двух тестов абитуриент наберет высокий балл, с тем результатом он примет участие в конкурсе в качестве претендента на государственный грант», - пояснил спикер.

    По данным образовательного ведомства, в 2022 - 2023 учебном году в январе и марте выпускники школ Жамбылской области приняли участие в платных ЕНТ. Кроме того, каждый прошел бесплатные тесты.

    «В Жамбылской области по инициативе благотворительного фонда «Өркениет» реализуется проект «Жарқын болашақ» по подготовке к ЕНТ среди учащихся 11 классов из малообеспеченных семей. Со второй половины октября идет такая подготовка со 120 учащимися районов и города Тараза по проекту «Жарқын болашақ», - сообщил Мейрхан Омирбек.

    Как сообщили в управлении образования акимата Жамбылской области, в 2022 - 2023 учебном году в Жамбылской области работают 574 дошкольных учебных заведений, 492 средних учебных и 44 технических и профессиональных учебных заведения, в которых обучаются и воспитываются более 400 тыс. детей, школьников и студентов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ЕНТ Тараз
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