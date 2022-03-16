70 тысяч семей Жамбылской области смогут получить субсидирование арендной платы за жилье

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы строительства жилья и жилищной политики в регионе обсудили в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства будет запущен новый механизм субсидирования арендных платежей для социально уязвимых слоев населения. Новый инструмент позволит охватить примерно 70 тысяч семей нашего региона. С жителями области надо провести разъяснительную работу», - сказал Бердибек Сапарбаев.

По словам руководителя облуправления строительства Ерлана Орынбаева, в регионе ведется строительство 68 многоэтажных жилых домов (4388 квартир) на сумму 23,9 млрд тенге. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 47 домов (3 120 квартир).

«Для активизации строительства доступного и качественного жилья планируется заключать оффтейк-контракты со строительными компаниями, то есть предварительное закупочное соглашение. Со стороны государства будут предоставляться земельные участки с готовой инженерной инфраструктурой. На сегодняшний день, используя этот механизм, 8 частных застройщиков готовы построить 22 дома», - сказал руководитель строительного ведомства.

Разработана информационная система «Е-Құрылыс», которая позволяет в онлайн-режиме контролировать процесс строительства на всех этапах. К системе подключены все органы ГАСК.

Председатель областного филиала АО «Отбасы банк» Гульзат Бекназарова отметила, что подать заявление на субсидирование арендной платы за жилье могут многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 групп, дети-сироты, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Однако претенденты должны стоять в очереди на жилье.

Аким области Бердибек Сапарбаев раскритиковал ход выполнения программы «7-20-25», поручил ответственным лицам контролировать ход строительных работ и реализацию проекта «Асарлатып үй салу».