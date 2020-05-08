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    70 тонн гуманитарной помощи пострадавшим Мактааральского района отправили из Алматы

    8 Мая 2020, 11:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы направил более 70 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Мактааральском районе Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе акимата.

    По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева принимается ряд мер по оказанию всесторонней помощи пострадавшим от подтопления.

    Решением акима города Бакытжана Сагинтаева, председателя Алматинского городского филиала партии Nur Otan Станислава Канкурова в рамках инициированной Елбасы акции #BizBirgemiz собрана гуманитарная помощь в виде одежд, спальных принадлежностей, продуктов первой необходимости, средств гигиены, продуктов.


    За короткий промежуток времени на призыв откликнулись многие алматинцы, в том числе члены партии Nur Otan и неравнодушные граждане. Также волонтеры Jas Otan будут задействованы в работе эвакуационных пунктов и распределении продуктов питания, одежды, постельных принадлежностей, гигиенических средств.


    Благотворительная деятельность требует открытости, прозрачности и подотчетности. Руководствуясь этими принципами, подготовлен список организаций и лиц, оказавших помощь. В их число вошли: ТОО Metall Prom, АО «Эйр Астана», ТОО «Казлегпром-Алматы», предприниматель, член партии Мухтар Зулеев, депутат городского маслихата Ерболат Касымов и другие.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туркестанская область Происшествия Нур Отан Акимат Общество Бірге - реализуем вместе
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