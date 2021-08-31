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    70 процентов населения Евросоюза полностью вакцинировано

    31 Августа 2021, 23:18

    БРЮССЕЛЬ.КАЗИНФОРМ - Сегодня Евросоюз достиг решающего рубежа: 70% взрослого населения в настоящее время полностью вакцинировано, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В общей сложности более 256 млн взрослых в ЕС прошли полный курс вакцинации.

    Цель Еврокомиссии по поставкам вакцин также была достигнута досрочно: государства-члены к концу июля были обеспечены достаточными запасами вакцины, чтобы полностью вакцинировать 70% взрослого населения ЕС.

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Полная вакцинация 70% взрослых в ЕС уже в августе является большим достижением. Стратегия ЕС по совместному продвижению вперед приносит свои плоды и ставит Европу в авангард глобальной борьбы с COVID-19. Но пандемия еще не закончилась».

    По словам У.Ляйен, все, кто может сделать прививку, должны сделать это.

    «И мы также должны помочь остальному миру завершить вакцинацию. Европа будет продолжать поддерживать своих партнеров в этих усилиях, в частности страны с низким и средним уровнем дохода», - заверила глава Еврокомиссии.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Коронавирус в мире Вакцинация
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