70 процентов населения Евросоюза полностью вакцинировано

БРЮССЕЛЬ.КАЗИНФОРМ - Сегодня Евросоюз достиг решающего рубежа: 70% взрослого населения в настоящее время полностью вакцинировано, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В общей сложности более 256 млн взрослых в ЕС прошли полный курс вакцинации.

Цель Еврокомиссии по поставкам вакцин также была достигнута досрочно: государства-члены к концу июля были обеспечены достаточными запасами вакцины, чтобы полностью вакцинировать 70% взрослого населения ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Полная вакцинация 70% взрослых в ЕС уже в августе является большим достижением. Стратегия ЕС по совместному продвижению вперед приносит свои плоды и ставит Европу в авангард глобальной борьбы с COVID-19. Но пандемия еще не закончилась».

По словам У.Ляйен, все, кто может сделать прививку, должны сделать это.

«И мы также должны помочь остальному миру завершить вакцинацию. Европа будет продолжать поддерживать своих партнеров в этих усилиях, в частности страны с низким и средним уровнем дохода», - заверила глава Еврокомиссии.



