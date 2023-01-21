70 % населения мира будет жить в мегаполисах к 2050 году – прогноз

БАКУ. КАЗИНФОРМ – К 2050 году 70 % населения мира будет жить в городах, по сравнению с 54 % в 2020 году. К этому времени появятся еще 14 городов-мегаполисов с населением в 213 млн человек, следует из нового доклада Института экономики и мира, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Statista.

Издание утверждает, что это увеличение обусловлено как ростом населения, так и продолжающимся сдвигом в сторону урбанизации, особенно в так называемые «мегаполисы» с населением 10 млн человек и более.

Урбанизация происходит из-за как «толкающих», так и притягивающих факторов. Первое включает проблемы насилия, отсутствия безопасности, ухудшение экологической обстановки, а также ограниченный площадь имеющихся сельскохозяйственных угодий для людей.

В то же время притягивающим фактором может стать привлекательность повышения уровня жизни. В частности, в дополнение к увеличению числа людей, проживающих в этих городах, вероятно, также произойдет экономический рост.

По данным инвестиционной компании AXA, ожидается, что к концу десятилетия в Маниле на Филиппинах и Бангалоре (Индия) рост ВВП составит около 150 %.

Издание сообщает, что в настоящее время в мире насчитывается 33 мегаполиса. Как самые густонаселенные из них лидируют Токио (37,3 млн), Дели (32,3 млн), Шанхай (28,7 млн), Дакка (22,6 млн), Сан-Паулу (22,5 млн) и Мехико (22,1 млн).

К 2050 году к ним присоединятся еще 14 городов, общее население которых увеличится примерно на 213 млн человек.

По данным исследовательского центра Pew Research Center, Африка - единственный регион мира, в котором, как ожидается, к концу столетия сохранится значительный прирост населения, в то время как темпы роста во всех остальных регионах начнут снижаться.

Между тем, только в трех мегаполисах численность населения сократится: в российской столице Москве (-3 %), а также в японских Осаке (-12 %) и Токио (-12 %).

Несмотря на сокращение Токио, вызванное старением населения и снижением рождаемости, столица Японии по-прежнему будет занимать четвертое место в мире по численности населения в 2050 году.

Между тем, разные источники приводят разную статистику, что влияет на прогнозы.

Например, если ООН изначально прогнозировала, что Индия обгонит Китай как крупнейшую страну в 2027 году, то теперь ожидается, что это произойдет в апреле этого года.

Что касается статуса мегаполиса, то, согласно данным ООН за 2018 год, еще несколько городов, включая Куала-Лумпур в Малайзии и Ухань в Китае, попадут в этот список даже к 2035 году.

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