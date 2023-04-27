Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    70-летний житель Кокшетау оскорбил полицейского

    27 Апреля 2023, 20:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оскорбившему полицейского акмолинцу грозит уголовная ответственность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Вечером 25 апреля участковым инспектором полиции во время осуществления подворного обхода во дворе дома по улице Пушкина в Кокшетау был замечен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он не реагировал на замечание, сделанное стражем порядка. А затем стал вести себя агрессивно, выражался в адрес полицейского нецензурной бранью. Участковый инспектор вынужден был применить специальные средства – наручники.

    70-летний житель областного центра был доставлен в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования. Согласно заключению экспертов, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

    По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 378 УК РК «Оскорбление представителя власти». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок 160 часов, либо ареста на срок до 40 суток. Выясняются иные обстоятельства дела.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по панкратиону
    Пассажир поезда оштрафован за срыв стоп-крана в нетрезвом состоянии в Атырауской области
    Старшеклассник распылил перцовый баллончик в школе Павлодара
    Около 300 граффити с рекламой наркотиков ликвидировали в Актау
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров