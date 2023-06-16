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70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Июня 2023, 15:37
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану Фото: пресс-служба АФМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вывоз 70 комплектов ювелирных изделий из золота с драгоценными камнями пресекли сотрудники таможенного поста «Ауежай Астана» ДГД по городу Астана совместно с сотрудниками ДЭР в столичном аэропорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Астане.

«1 мая при прохождении таможенного контроля авиарейса сообщением «Стамбул – Астана» во время проверки багажа трех граждан Республики Казахстан с применением рентгенотелевизионного оборудования в их личных вещах нашли комплекты ювелирных изделий из золота с драгоценными камнями, которые были замаскированы под аксессуары вещей (этикетки, пуговицы, замки, застежки). Общий вес изделий составляет более 800 грамм», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время назначена экспертиза для определения стоимости, по результатам которой будет рассмотрен вопрос привлечения к уголовной или административной ответственности.

Напомним, в отношении драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, действует разрешительный порядок при ввозе и вывозе с таможенной территории ЕАЭС. За нарушения таможенного законодательства в Республике Казахстан предусмотрена административная и уголовная ответственность.


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