70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 1 марта 1945 года, шел 1349-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Курляндская операция (1945). 1 марта войска 2-го Прибалтийского фронта с целью ликвидации Курляндского котла перешли в наступление под Фрауэнбургом против VI корпуса СС Крюгера и в ходе тяжелых боев потеснили немецкую 122-ю дивизию на озеро Лемцер и заняли город Джуксте. В середине марта наступила оттепель и распутица. Советские войска понесли большие потери и прекратили наступление.

Восточно-Померанская операция. 70-я армия В. С. Попова, 2-го Белорусского фронта К.К. Рокоссовского продолжала наступление в северо-западном направлении и к исходу 1 марта овладела рубежом Моддзель, Кедрау, Штарзен. 8-й механизированный корпус долгое время не мог оторваться от стрелковых соединении и вел затяжные бои в районе Прондзонна.

1 марта после 50-минутной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление 3-я ударная армия Н.П. Симоняка и 61-я армия П. А. Белова 1-го Белорусского фронта Г.К. Жукова, наносившие удары в направлении Гросс Естин и Каммин. К 10 часам утра войска армий овладели главной позицией обороны противника и продвигались в северном и северо-западном направлениях.

В прорыв были введены две танковые армии. 1-я гвардейская танковая армия М.Е. Катукова, обогнав стрелковые соединения 3-й ударной армии, сломила сопротивление врага на рубеже Габберт, Фалькенвальде и, продвинувшись в глубину на 20-25 км, вышли на линию Гросс-Меллен, Цертен, Креммин. Передовой отряд левой колонны главных сил к 22 часам вышел к южной окраине Неренберг.

2-я гвардейская танковая армия С.И. Богданова была введена в сражение в полосе наступления 61-й армии и вела бои вместе с пехотой по прорыву главной полосы обороны противника. Несмотря на усилия войск 61-й армии и соединений 2-й гвардейской танковой армии, нашим войскам в первый день операции не удалось завершить прорыв обороны противника. За день боя они овладели только главной полосой обороны противника, продвинувшись на глубину 5-7 км.

В течение 1 марта на территории Померании, северо-восточнее и севернее города Нойштеттин, советские войска в результате наступательных боев овладели населенными пунктами Флеммингсорт, Флетенштайн, Фалькенхаген…

В районе Бреслау советские войска, продолжая бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника, овладели пригородами Альтхофнасс, Гроссе-Чанш и заняли 10 кварталов.

В Чехословакии, западнее города Лученец, советские войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности, овладели населенными пунктами Заежова, Нересница, Забава…

1 марта на фронтах Великой Отечественной войны встречали свой очередной день рождения Герои-казахстанцы Дадаш Бабажанов, Федор Глинин и Василий Гусев.

Бабажанов Дадаш Бабажанович родился 1 марта 1922 года в селе Узынагаш ныне Жамбылского района Алматинской области. В 1941 году окончил неполную среднюю школу.

В Красной Армии с августа 1941 года. В боях Великой Отечественной войны с декабря 1942 года.

Командир отделения роты автоматчиков 1369-го стрелкового полка (417-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский фронт) красноармеец Дадаш Бабажанов в боях за город Севастополь 7-9 мая 1944 года первым в полку вывел вверенное ему подразделение на вершину Сапун-горы, расположенной юго-восточнее Севастополя, являвшейся в тактическом плане ключевой позицией на подступах к городу, и водрузил там Красный Флаг.

В ходе боев отделение под командованием Бабажанова уничтожило более пятидесяти гитлеровцев и, преследуя врага, одним из первых ворвалось в Севастополь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Бабажанову Дадашу Бабажановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5008).

После войны Д. Бабажанов вернулся на родину — в Казахстан. В 1947 году окончил партийную школу при Центральном Комитете Коммунистической партии Казахстана. Жил и работал в районном центре — селе Узынагаш. Скончался 6 февраля 1985 года.

Портрет прославленного земляка, Героя Советского Союза Бабажанова занимает почетное место в Музее Боевой Славы, созданном в Каргалинской средней школе-гимназии № 2 поселка Каргалы Жамбылского района Алматинской области.

Также его подвиг запечатлен на живописном полотне диорамы «Штурм Сапун-горы», написанной коллективом художников студии военных художников имени Грекова под руководством П.Т. Мальцева, которая установлена в мемориальном музее на Сапун-горе.

Глинин Федор Филиппович родился 1 марта 1922 года в с. Камышенка Астраханского района Целиноградской области (ныне Акмолинская область).

Среднюю школу окончил в 1941 году.

В Красной Армии с июня 1941 года. В 1942 году окончил Тамбовское пехотное училище. В боях Великой Отечественной войны — с августа 1942 года.

Заместитель командира батальона 176-го гвардейского стрелкового полка комсомолец гвардии капитан Федор Глинин 5 декабря 1944 года во главе батальона переправился через Дунай в районе пос. Эрчи (22 км южнее Будапешта, Венгрия), захватил плацдарм и удержал его, чем обеспечил переправу главных сил полка.

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2 степени и Красной Звезды, а также медалями, среди которых «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией».

С 1946 года — в запасе.

Жил в городе Кокшетау. Работал председателем областного комитета ДОСААФ. В 1959 году по болезни ушел на пенсию.

Умер 24 июня 1960 года.

Именем Героя названы улицы в Кокшетау и поселке Жолымбет Шортандинского района Акмолинской области. В Кокшетау Глинину установлен памятник.

Гусев Василий Васильевич родился 1 марта 1925 года в селе Подгоренка (ныне — Ртищевский район Саратовской области). Окончил школу-семилетку, работал трактористом в совхозе Тахта-Арал Чимкентской области Казахской ССР. В 1943 году Гусев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Брянском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в Курской битве и освобождении Украины. К сентябрю 1943 года красноармеец Василий Гусев был пулеметчиком 1-го батальона 69-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

На рассвете 22 сентября 1943 года группа добровольцев, в которую вошел Гусев, переправилась через Днепр и захватила на западном берегу небольшой плацдарм, удержав его до подхода роты автоматчиков. При поддержке артиллерии с левого берега они освободили села Зарубинцы, Луковица и Григоровка. В тех боях Гусев лично уничтожил около 20 вражеских солдат и офицеров. В дальнейшем Гусев принял активное участие в отражении немецкой контратаки, уничтожив 25 солдат и офицеров противника, что способствовало успешному удержанию высоты 214,9. Во время боев под Житомиром он был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за «отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки» красноармеец Василий Гусев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4379.

В 1947 году в звании старшины Гусев был демобилизован. Проживал в городе Навои Узбекской ССР. Окончив автомобильный техникум, работал автомехаником в ремонтно-строительных мастерских. Скончался 21 сентября 1989 года.

1 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 70 дней…

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