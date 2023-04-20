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    70 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

    20 Апреля 2023, 08:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 20 апреля лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 508 человек (–1 341+ и 167 КВИ-), из них в стационарах находятся 167 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 341 пациент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    За сутки в Казахстане коронавирусом заболели 70 человек. Еще 3 человека обратились в медучреждения с симптомами коронавирусной пневмонии.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 2 пациента.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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