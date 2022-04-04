08:20, 04 Апрель 2022 | GMT +6
70 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telеgram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане - 0,
в городе Алматы - 12,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 2,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 3,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 0,
в Жамбылской области - 3,
в ЗКО - 1,
в Карагандинской области - 39,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 10,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 290 035 человека от COVID-19.