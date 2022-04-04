70 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telеgram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане - 0,

в городе Алматы - 12,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 2,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 3,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 3,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 39,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 10,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 290 035 человека от COVID-19.