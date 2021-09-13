08:47, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6
70 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о летальных случаях коронавиирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса за 11 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
По данным Минздрава, за 11 сентября зарегистрировано 57 летальных исходов при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и 13 - при отрицательном (пневмония).
Опубликованы также данные о смертности в разрезе регионов.