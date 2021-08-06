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70% аппаратов ИВЛ загружено в стационарах Атырау
6 Августа 2021 01:13
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в инфекционных стационарах, где лечатся больные коронавирусом, загружено 70% аппаратов ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1700 человек. Загруженность лечебных учреждений составляет 56,4% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 80 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность составляет 70% (на 114 мест).
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «темно-красной» зоне.
Как ранее сообщалось, семи тысяч достигло число болеющих COVID-19 в Атырауской области.
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