+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 23 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

70% аппаратов ИВЛ загружено в стационарах Атырау

6 Августа 2021 01:13
Поделиться:
70% аппаратов ИВЛ загружено в стационарах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в инфекционных стационарах, где лечатся больные коронавирусом, загружено 70% аппаратов ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Что делать людям, подозревающим у себя симптомы КВИ – рекомендации врача
Списки нарушителей карантина опубликовали в Жамбылской области 23 жителя Туркестанской области с «красным» статусом оштрафованы Вхождение в Ashyq стало проще и доступнее – глава Палаты предпринимателей Карагандинской области

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1700 человек. Загруженность лечебных учреждений составляет 56,4% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 80 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность составляет 70% (на 114 мест).

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «темно-красной» зоне.

Как ранее сообщалось, семи тысяч достигло число болеющих COVID-19 в Атырауской области.

Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Что делать людям, подозревающим у себя симптомы КВИ – рекомендации врача
Списки нарушителей карантина опубликовали в Жамбылской области
23 жителя Туркестанской области с «красным» статусом оштрафованы
Вхождение в Ashyq стало проще и доступнее – глава Палаты предпринимателей Карагандинской области
Популярное
1 Замакима Талдыкоргана уволили после задержания членов мониторинговой группы за взятки
2 Разметку-«вафельницу» нанесли на перекрестках улиц в Нур-Султане
3 Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане
4 Вакцинированные студенты и преподаватели вузов начали получать поощрения
5 Иммунный ответ на шесть разных вакцин от коронавируса проанализировали в Нур-Султане
6 Трое детей за несколько дней выпали из окон в Костанае
Читайте также
Внесены изменения в постановление санврача ЗКО
По факту гибели человека в шахте лифта в Атырау возбуждено дело
Замакима Талдыкоргана уволили после задержания членов мониторинговой группы за взятки
Разметку-«вафельницу» нанесли на перекрестках улиц в Нур-Султане
Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане
Вакцинированные студенты и преподаватели вузов начали получать поощрения
Иммунный ответ на шесть разных вакцин от коронавируса проанализировали в Нур-Султане
Трое детей за несколько дней выпали из окон в Костанае
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив