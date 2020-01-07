7 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1905-1973) родился- советский казахский оперный певец (баритон), режиссёр, педагог, народный артист КазССР, лауреат Сталинской премии II степени.

Родился на территории нынешнего Сайрамского района Южно-Казахстанской области Казахстана. Окончил Институт народного просвещения в Ташкенте (1925); учился на актёрском отделении ВГИКа (1928-1929).

Трудовая деятельность: актёр и режиссёр Драматического театра в Кзыл-Орде (с 1925 года); актёр и режиссёр (с 1934 года); художественный руководитель (1944-1948); директор (1953-1955); главный режиссёр КазГАТОБ имени Абая (1949-1952; 1956-1959); преподавал в оперном классе Алма-Атинской консерватории (с 1949 года); заведующий кафедрой оперной подготовки (с 1961 года).

К. Джандарбеков считается одним из основателей казахского национального профессионального театра. Также он способствовал возрождению казахского танцевального искусства, выступив консультантом и режиссёром-постановщиком нескольких национальных балетов.





назад (1939-2000) родился- государственный деятель, кандидат химических наук, профессор, член-корреспондент Инженерной академии Республики Казахстан, академик Международной академии творчества, почетный профессор Университета Американ Гранд Каньон.

Уроженец Костанайской области. Окончил Московский государственный университет имени М. Ломоносова, аспирантуру Института элементоорганических соединений Академии наук СССР.

Трудовая деятельность: министр высшего и среднего специального образования КазССР (1987-1988); министр народного образования Республики Казахстан (1988-1993); заместитель акима Костанайской области (1997); профессор, директор центра по изучению государственного и других языков Евразийского университета имени Л. Гумилева (1997-1998); директор Республиканского центра интенсивного обучения государственному языку при Министерстве информации и общественного согласия Республики Казахстан, президент общественного фонда «Мемлекеттік тіл» (1998-2000).

Внес большой вклад в развитие казахского языка, был одним из основателей международной организации «Қазақ тілі», создал центр по изучению языков при ЕНУ имени Л. Гумилева, республиканский центр интенсивного обучения госязыку при Министерстве информации и общественного согласия Республики Казахстан.

Имя Ш. Шаяхметова присвоено Республиканскому координационно-методическому центру развития языков.





назад (1949-2014) родился- казахский акын, лауреат Международной премии «Алаш».

Родился в Кызылординской области. По окончании факультета журналистики Казахского университета имени С.М. Кирова работал в газете «Сырдарья» (литературный сотрудник), Доме народного творчества Кызылординской области (инспектор-методист), бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Казахстана (корреспондент-методист), журнале «Ара» (фельетонист), альманахе «Жалын» (редактор).

Участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей. Член Союза писателей Казахстана.

Выпустил сборники «Золотые серьги» (1974), «Песня на заре» (1976), «Остров берёз» (1978). На его стихи написаны песни. Ряд стихов переведён на украинский язык.





назад (1949) родился- казахстанский политический деятель.

Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева) (1971).

Трудовая деятельность: инженер, старший инженер, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Химико-металлургического института АН КазССР (1971-1979); ученый секретарь, заведующий лабораторией, заведующий отделом Химико-металлургического института АН КазССР, заместитель академика-секретаря Центрально-Казахстанского отделения АН КазССР (1979-1992); заместитель акима Карагандинской области (1992-1997); директор департамента внутренней политики Министерства информации и общественного согласия РК (1997-1998); вице-министр информации и общественного согласия РК, вице-министр культуры, информации и общественного согласия РК (1998-2000); министр образования и науки РК (2000-2002); вице-министр образования и науки РК (2002-2004); генеральный директор РГП «Центр химико-технологических исследований» МОН РК (2004-2006); генеральный директор РГП «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан - уполномоченное лицо АО ««Центр наук о Земле, металлургии и обогащения» (2006-2008); заместитель председателя правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самғау» (02.2008-08.2008); уполномоченное лицо АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самғау» (08.2008-09.2008); уполномоченное лицо АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» (2008-2009); председатель правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» (2009-2013); научный консультант АО «Национальный научно-технологический центр «Парасат» (с 2013 года); первый вице-президент Казахстанской национальной академии естественных наук.





назад (1951) родился– космонавт, депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил радиотехнический факультет Рижского института инженеров гражданской авиации им. Ленинского комсомола (1974), радиоинженер по эксплуатации радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов; Алма-Атинский аэроклуб ДОСААФ (1984); Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина по курсу общекосмической подготовки, космонавт-испытатель (1991); Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, инженер-пилот (1993); Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов, космонавт-испытатель.

Трудовая деятельность: сменный инженер радиооборудования Бурундайского авиационного отряда воздушных сообщений гражданской авиации (1974-1975); освобожденный секретарь Комитета комсомола Октябрьского Республики Казахстан Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана в Алма-Ате (1975-1976); инструктор (с 04.1978 - старший инструктор) отдела политико-воспитательной работы Казахского управления гражданской авиации (1976-1979); заместитель командира 240-го летного отряда Алма-Атинского объединенного авиаотряда по политико-воспитательной работе (1979-1987); второй пилот (с 07.1989 - командир) самолета АН-2 в Бурундайском объединенном авиаотряде (1987-1990); второй пилот-стажер самолета ТУ-134 (с 08.1990 - второй пилот самолета ТУ-134) 1-го летного отряда Алма-Атинского объединенного авиаотряда, космонавт-исследователь дублирующего экипажа по казахстанской программе экспедиции посещения; первый космонавт-исследователь по программе экспедиции посещения в составе советско-австрийского экипажа для подготовки к полёту на орбитальный комплекс «Мир», бортинженер экипажа основной экспедиции ЭО-16 на космическом корабле «Союз ТМ-19» на орбитальный комплекс «Мир» (первый космический полёт) (1990-2003); начальник боевой подготовки армейской авиации Вооружённых сил Российской Федерации (2003-2005); генеральный директор АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» (космический ракетный комплекс на базе ракеты-носителя «Ангара») (2005-2007); председатель аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Казахстана (02.2007-04.2007); председатель Национального космического агентства Республики Казахстан (2007-); председатель Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2016); советник Президента Республики Казахстан (2016-2017).

На занимаемой должности - с июля 2017 года.

Награжден орденами «Отан» I степени (1998), «Барыс» I степени (2001), «За заслуги перед Отечеством» III (1998), II (2001) степеней, Дружбы народов (1991), австрийским орденом «Серебряный орел» (1991), орденом «Петра Великого» I степени Российской академии обороны, безопасности и правопорядка (2005), орденом Почетного легиона (Франция, 2010); медалями «Астана» (1999), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «За воинскую доблесть» I степени, «За безупречную воинскую службу», «За заслуги перед космонавтикой», «За космический полет» NASA (США, 1998), «За мировой рекорд сборки космического объекта большой массы (248673,7 кг)» FAI им. Де-Лаво (Международная федерация авиации и астронавтики, 1998), «За вклад в дело обеспечения национальной безопасности» (2007) КНБ РК; знаками «За личный творческий вклад в реализацию космических программ и проектов» (2011) Циолковского, «За создание ракетно-космической техники»; Почетной грамотой Верховного Совета КазССР (1984); дипломом «Инженер года» (2008). Отмечен благодарностью министра обороны РФ. Почетный гражданин ряда областей, городов, районов РК, РФ, США. Имеет звания «Герой Российской Федерации» (1994), «Халық Қаhарманы» (1995). Летчик-космонавт РФ (1994) и РК (1995).





назад (1952) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Родился в Актюбинской области. Окончил Казахский химико-технологический институт, инженер-химик-технолог (1975).

Трудовая деятельность: слесарь Актюбинского авторемонтного завода (1969); бригадир, мастер, начальник смены, начальник лаборатории и ОТК, главный технолог Актюбинского завода силикатных стеновых материалов (1975-1981); начальник строительной лаборатории, секретарь парткома треста «Актюбводстрой» (1981-1984); инструктор Пролетарского райкома, инструктор, заместитель заведующего, заведующий отделом, парторганизатор Актюбинского горкома партии (1984-1991); заместитель начальника главного управления по труду и занятости населения Актюбинского облисполкома (1991-1992); главный инженер Актюбинского завода силикатных стеновых материалов (1992-1993); заведующий отделом Актюбинской областной администрации, начальник отдела областного управления экономики (1993-1996); президент АО «Актобеотын», директор ТОО «Отын» (1996-1999); первый заместитель акима Мартукского района (1999-2000); аким Алгинского района (2000-2002); директор департамента внутренней политики Актюбинской области (2002-2004); аким Алгинского района Актюбинской области (2004-2009); советник акима Актюбинской области (2009-2011); заместитель акима г. Актобе (2011-2012); заместитель акима Актюбинской области (2012-2014).

На занимаемой должности - с октября 2014 года.





назад (1965) родился- государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Кзыл-Орда. Окончил Кузбасский политехнический институт, инженер-механик (1989); Кызылординский филиал Евразийского государственного университета им. Л.Н. Гумилева, экономист (2002).

Трудовая деятельность: инженер-технолог, мастер Кзыл-Ординского ремонтно-механического завода (1989-1992); директор МП «Серик» (1992-1994); управляющий ИПФ «Арко-инвест» (1994-1999); директор Кызылординского бизнес-центра (1999); директор Центра по привлечению инвестиций и развитию фондового рынка при акиме Кызылординской области (1999-2000); региональный менеджер по Кызылординской области ЗАО «ОНПФ «Сенім» (2000-2001); заведующий отделом индустриального развития аппарата акима Кызылординской области (2001-2004); директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области (2005-2007); аким г. Кызылорды (2007-2008); главный инспектор отдела организационной работы и территориального развития канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2008-2009); заместитель заведующего отделом организационный работы и территориального развития канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2009-2012); заведующий отделом регионального развития канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2014); заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» (2014-2019) .

На занимаемой должности - с мая 2014 года.





назад (1969) родилась- депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родилась в г. Каражале Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист-правовед; Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», бакалавр-финансист; Высшую школу международного бизнеса, подготовка по программе (2013).

Трудовая деятельность: младший продавец (1987-1988); продавец (1988-1990); главный специалист Ульяновского районного отдела социального обеспечения Карагандинской области (1990-1992); заместитель заведующего Ульяновским районным отделом социального обеспечения Карагандинской области (1992-1997); помощник прокурора Бухар-Жырауского района Карагандинской области (1997-1998); прокурор прокуратуры г. Караганды (1998-2000); прокурор управления за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Карагандинской области (2000-2001); старший прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области (2001-2005); заместитель начальника управления за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области (2005-2009); старший прокурор отдела по надзору за применением законов в отношении несовершеннолетних департамента по надзору за законностью в социально-экономической сферы Генеральной прокуратуры РК (2009-2010); советник председателя правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» (2010-2011); директор департамента правового контроля ТОО «Корпорация «Казахмыс» (2011-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награждена медалями «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл» (2016), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан маслихаттарына 20 жыл» (2014), «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» (2014), «Прокуратура озаты» II степени (2006).