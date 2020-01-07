7 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Рождество Христово

Один из главных христианских праздников в более чем 100 странах мира, установленный в честь рождения в небольшом городке Вифлееме Иисуса Христа от Девы Марии.

Дзиндзицу

Традиционный японский праздник смены времен года (госэкку), также известный как Праздник семи трав (Нанакуса-но сэкку) считают частью новогодних праздников. Главный атрибут Дзиндзицу - семь «счастливых императорских трав» (нанакуса), которые, согласно поверью, приносят хорошее здоровье.

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Алматы, в Казахском национальном банке, впервые в истории республики, добытые в ее недрах благородные металлы стали ее же достоянием.

Генеральный директор производственного объединения «Каззолото» М. Муртазаев вручил Президенту Н.А. Назарбаеву слитки золота и серебра из первой партии, выплавленной из казахстанской руды, прошедшей передел на подмосковных заводах и вернувшейся в республику. Пять золотых брусков высшей пробы - 99,99 - по 11 кг и два серебряных - по 30 кг на многие десятки миллионов рублей Президент передал тут же на хранение Гохрану. Их принял его директор А. Нурсултанов.

В 1992 году Французской Республикой признана независимость Республики Казахстан. 25 января 1992 года были установлены дипломатические отношения между двумя странами.

В 2006 году был утвержден новый Государственный гимн Республики Казахстан, в основу которого положена песня «Менің Қазақстаным» на слова Жумекена Нажимеденова и Нурсултана Назарбаева в музыкальной редакции Шамши Калдаякова.

В текст песни Шамши Калдаякова и Жумекена Нажимеденова «Менiң Қазақстаным», определенной в качестве Гимна Республики Казахстан, внесены изменения, приводящие песню в соответствие со статусом Государственного гимна.

В 2010 году один из ведущих внешнеполитических и аналитических журналов Франции «L'Essentiel des relations internationales» («Главное в международных отношениях») опубликовал впечатляющий 100-страничный репортаж о Казахстане под интригующим заголовком «Казахстан - будущее Европы?». На его обложке - Президент Нурсултан Назарбаев и надпись «Казахстан во главе ОБСЕ в 2010 году».

В нем подробно анализируется история развития независимого Казахстана через призму государственного и конституционного строительства, уникального опыта поддержания мира и согласия.

В 2012 году юные художницы из Павлодара - шестилетняя Эвелина Болмасова и восьмилетняя Настя Прокопцова - стали обладательницами специальных наград Международного конкурса изобразительного творчества «Ребенок и собака».

Детский конкурс «Ребенок и собака» состоялся в Польше, на него поступило 80 тысяч работ из 42 стран мира.

В 2015 году казахстанско-испанский фильм «Забытые в Караганде» (Los olvidados de Karagandá) стал победителем в номинации лучший документальный фильм 2014 года, получив бриллиантовую награду California Film Awards (Diamond Awards, Documentary Film Competition).

В фильме отражены свидетельства очевидцев, а также обстоятельства, повлекшие за собой нахождение испанцев в Карлаге, которые неизвестны до сих пор большинству испанцев.