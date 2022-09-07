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    7 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    7 Сентября 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    181 год назад (1841-1918) родился МЕРАЛЫУЛЫ Мухит (Мухамбеткерей) - композитор-кюйши, домбрист, певец, известен как исполнитель своих песен «Певец Мухит», «Зауреш».

    Уроженец Западно-Казахстанской области. Внук Каратая-султана из династии Абилхаира- хана. С детских лет играл на домбре и пел песни на тоях, больших ярмарках и базарах. Много путешествовал, побывал в Западном Казахстане, Оренбурге, Жаманкале (Орск), Костанае, Казалы, Троицке, Актобе, Аральске, стал широко известен в народе как «Әнші Мұхит», «Сал Мұхит».

    Он исполнял кюи Богды, Есбая, Тазбалы, Саулебая, Абыла, а также сам сочинял кюи. Его песни «Паң көйлек», «Қыпшақ», «Дөң асқан», «Кербез» раскрыли необычайный диапазон голоса и его исполнительный талант. Александр Затаевич в своих книгах «1000 песен казахского народа» и «500 казахских песен и кюев» назвал Мухита «казахским Баяном», а его творчество считал школой песенного искусства Западного Казахстана. Один из кюев Мухита записан Затаевичем на ноты. Наследие Мухита, певца и кюйши, донесли до нас его сыновья (Шон, Нау) и внуки (Шайхы, Лукпан, Губайдолла).

    Изданы сборник песен Мухита и исследования о его творчестве. Широко использовали произведения Мухита в своем творчестве композиторы Казахстана: Евгений Брусиловский (ввел песни «Алуаш», «Үлкен Ораз», «Дүние-ай» в оперы «Жалбыр», Қыз Жібек», «Ер Тарғын»), Борис Ерзакович (включил песню «Айнамкөз» в музыкальную канву квартета для струнных инструментов), Лев Шаргородский и Сергей Шабельский (песня «Зәуреш» вошла как музыкальная тема во вторую часть «Симфоньетты» этих авторов).

    68 лет назад (1954) родился ЧИРКОВ Михаил Владимирович - государственный и общественный деятель Республики Казахстан.

    Родился в Красноярском крае (РФ). Окончил Уральский государственный университет им. А. Горького, журналист (1977).

    Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Горняцкая правда» (1977-1978); корреспондент газеты «Звезда Прииртышья» (1978-1979); матрос Корсаковской базы океанического рыболовства (1980-1981); корреспондент газеты «Целиноградская правда» (1981); корреспондент, заведующий отделом редакции газеты «Звезда Прииртышья» (1981-1985); собственный корреспондент по Павлодарской области, заведующий отделом, заместитель главного редактора КазТАГ (1985-1990); консультант, референт, консультант пресс-службы аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1990-1994); руководитель пресс-службы Кабинета министров РК (1994-1995); консультант пресс-службы Президента РК (1995-1997); заведующий сектором, руководитель информационно-аналитической группы - заместитель руководителя, главный инспектор аппарата акима г. Акмолы (1997-2003); советник министра, начальник отдела, пресс-секретарь МИТ РК (2003-2004); заместитель руководителя аппарата Республиканского общественного штаба в поддержку кандидата на пост Президента РК Н.А. Назарбаева (09.2005-12.2005); главный эксперт секретариата руководителя администрации Президента РК (2005-2008); советник первого заместителя председателя НДП «Нұр Отан» (2008); советник посольства РК в РФ (2008-2009); начальник департамента по работе со СМИ и связи с общественностью Министерства обороны РК (2009-2014); заведующий секретариатом Государственного секретаря РК (06.2014-12.2014); советник акима г. Астаны (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2021).

    Награжден орденом «Құрмет»; медалью «Ерен еңбегі үшiн», юбилейными медалями; нагрудным знаком «Отличник государственной службы».

    48 лет назад (1974) родился УМРАЛИЕВ Ербол Джумабаевич - судья Верховного суда Республики Казахстан.

    Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, правоведение (1996); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, государственное управление (2002).

    Трудовая деятельность: консультант отдела научной экспертизы актов и международных договоров аппарата Конституционного совета РК (1996-2002); и.о. заведующего сектором по работе с правительственными актами и актами Премьер-Министра по вопросам непроизводственной сферы и регионального развития, заведующий сектором по работе с правительственными актами канцелярии Премьер-Министра, заместитель заведующего юридического отдела канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2002-2005); советник исполнительного директора, заместитель председателя правления ОЮП ОСПРК «Атамекен» (2005-2007); управляющий директор АО «Национальный холдинг «КазАгро» (2007-2008); управляющий директор АО «КазАгроФинанс» (2008-2010); заместитель председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг» (2010-2011); и.о. вице-президента по финансово-административным вопросам, и.о. вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам АО «Транстелеком», вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам АО «Транстелеком» (2011-2015); и.о. заведующего сектором кадровой политики, заведующий сектором кадровой политики администрации Президента РК (2015-2016); руководитель аппарата генерального прокурора РК (2016-2018); заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК - руководитель аппарата Верховного суда РК (2018-2021).

    На занимаемой должности - с июня 2021 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2020); медалями «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 25 жыл», «Мінсіз қызметі үшін», «Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін».

    48 лет назад (1974) родился ШАЛБАЕВ Айдар Есламбекович - консул Республики Казахстан в городе Бресте (Республика Беларусь).

    Родился в г. Алма-Ате. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая (1996); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2001); Казахский национальный педагогический университет им. Абая (2008).

    Трудовая деятельность: работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел Республики Казахстан и за рубежом; начальник управления, заместитель директора департамента по делам СНГ (2006-2011); советник-посланник посольства республики Казахстан в Республике Беларусь (2011-2016); начальник управления департамента Евразийской интеграции (2018-2019); заместитель директора департамента России, Кавказа и Европейских стран СНГ (2019-2020).

    На занимаемой должности - с августа 2020 года.

    Награжден медалями «50-летие освоения человеком космоса», «20 лет дипломатической службе Республики Казахстан», «25 лет дипломатической службе Республики Казахстан», за вклад в развитие Евразийского эконмического союза, за укрепление парламентского сотрудничества Содружества Независимых Государств.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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