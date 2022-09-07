7 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день уничтожения военной игрушки

Один из весьма неоднозначных дней, имеющих международный статус. Эта дата стала отмечаться в 1988 году по инициативе Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Международный день чистого воздуха для голубого неба

Отмечается в системе международных и всемирных дней ООН 7 сентября. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году.

Международный день чистого воздуха для голубого неба был создан для того, чтобы обратить внимание общественности на проблему загрязнения воздуха, которое влияет не

СОБЫТИЯ

В 1932 году в Казахстане было создано первое специализированное издательство по выпуску массовых тиражей газет и журналов «Дәуір» - большой комплекс, состоящий из газетного и книжно-журнального корпусов, собственного издательства, службы по поставке бумаги и полиграфических материалов, служб экспедирования, сервисных подразделений с отлаженной технологией выпуска книг и альбомов высокого качества.

В 2001 году в Актау с участием Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева открыт монумент «Дружба» и паромный терминал, состоялся I Конгресс молодежи Казахстана.

В 2004 году в Астане состоялась церемония открытия крупнейшей в Центральной Азии синагоги, общая площадь территории которой составляет 5,6 тысячи квадратных метров, высота до верхушки установленной на крыше звезды Давида - 25 метров.

Во время торжественной церемонии открытия произошло знаменательное событие - впервые в истории столицы Казахстана был дописан и внесен в новую синагогу свиток Торы. Этот свиток, подаренный синагоге казахстанским бизнесменом Михаилом Зайдманом, был написан в Израиле специально для синагоги «Бейт Рахель - Хабад Любавич», последние буквы в него вписаны почетными членами казахстанской еврейской общины и иностранными раввинами в Астане.

В 2009 году в Астане открылось первое в Центральной Азии консульство Республики Эстонии. В торжественной церемонии по этому случаю принял участие премьер-министр Эстонии Андрус Ансип.

«Для меня большая честь присутствовать на церемонии открытия самого первого консульства нашей страны в Казахстане и вообще в Средней Азии. Я горжусь тем, что сегодня здесь установлены флаг и герб Республики Эстония. Интерес инвесторов из Эстонии к вашей стране - очень большой», - сказал премьер-министр Эстонии Андрус Ансип.

В 2010 году во всемирно известном здании Европейской комиссии «Берламон» состоялось торжественное открытие казахстанской выставки современного искусства, на которой представлены произведения современных живописцев художественной галереи «Has Sanat».

Представленные картины рассказывали о стране, ее истории, магнетизме казахской степи, красоте казахских женщин, о том, что нам близко и дорого.

В 2012 году в столице Венгрии - Будапеште - при центре «VAM Design Center» была открыта выставка реставрированных сокровищ древних саков «Золотой человек - сокровища степных пирамид царского захоронения» из коллекции известного казахстанского художника-реставратора Крыма Алтынбекова.

В экспозиции были представлены найденные на месте археологических раскопок Иссыкского и Берельского курганов такие уникальные реликвии, как «Золотой человек», обрядовый скифский котел, ювелирные изделия гуннов, знамя Тюркской империи и флаг вождя сакских племен, а также украшения в зооморфном стиле.

В 2013 году по приглашению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Республику Казахстан с первым государственным визитом прибыл Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В ходе учредительного заседания Казахстанско-китайского делового совета в эксплуатацию был запущен газопровод Бейнеу-Бозой-Шымкент.

В 2016 году в Казахстане был запущен народный проект «Геоглифы Тургая», призванный помочь в сборе средств для продолжения экспедиций на загадочные объекты, аналогов которым в мире на сегодня не найдено.

На форуме Европейской ассоциации археологов в Турецкой Республике торгайское открытие было признано сенсацией в 2014 году. А по итогам 2015 года торгайские геоглифы вошли в ТОП-10 лучших открытий по версии американских блогеров.

В 2019 году в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете имени Д. Серикбаева была организована Международная конференция «Алтай - золотая колыбель тюркского мира», на которую прибыли ученые археологи и тюркологи Казахстана, Франции, России, Турции, Индии, Японии и Азербайджана, а также представители научной и творческой интеллигенции Казахстана.

Перед началом мероприятия развернулась уникальная экспозиция археологических находок, сделанных на территории Восточно-Казахстанской области. Главными экспонатами на выставке были «Урджарская жрица», которая представляет образ знатной сакской женщины, жившей примерно в IV-III века до н.э. Обрамляли экспозицию «Золотой человек Шиликты», найденный профессором Абдешом Толеубаевым в 2003 году, и «Золотой человек», найденный профессором Зейноллой Самашевым в 2018 году на территории археологического памятника на плато Елеке Сазы в Тарбагатаском районе.