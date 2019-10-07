7 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1951) родился- актер театра и кино, народный артист Республики Казахстан, заслуженный артист Республики Кыргызстан, певец, лауреат Государственной премии и премии Союза молодежи, член Союза кинематографистов СССР.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный институт искусств (ныне Казахская национальная консерватория им. Курмангазы).

Трудовая деятельность: с 1971 года - актер Казахского академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова; в 1995-2001 годы - директор и художественный руководитель Казахстанского театра юных зрителей.

Снялся фильмах «Храни свою звезду», «Погоня в степи», «Золотая осень», «До свидания, Медео», «Родник», «Дом под луной», «Потомок белого барса», «Омпа», «Искупи вину», «Человеческий фактор», «Монопат Утнапштити», «Миражи любви», «Кочевник», «Биржан сал», и др. Был продюсером фильма «Потерянный рай», режиссером фильма «Биржан сал».





60 лет назад (1959) родился АХМЕТОВ Рашит Сайранович - член Счетного комитета Республики Казахстан по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер-механик (1982).

Трудовая деятельность: коллектор Казахского научно-исследовательского института энергетики (1976-1977); мастер, старший мастер, главный механик, заместитель начальника вагонного депо, начальник ПТО вагонного депо г. Уральск (1982-1990); заместитель секретаря парткома железнодорожного узла г. Уральск (1989-1990); заместитель директора, главный брокер малого предприятия «Альфа» (1990-1992); заместитель директора Уральского механического завода (1992-1994); президент открытого акционерного общества «Нуржанар» г. Уральск Западно-Казахстанской области (1994-1999); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (1999-2005); депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Западно-Казахстанской области, член Комитета по экономике, финансам и бюджету, член Группы сотрудничества с Парламентом Республики Беларусь, с Сенатом Канады, с Сенатом Французской Республики; член Комитета по экономике, финансам и бюджету; член Комитета по финансам и бюджету (с 2005 года).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); шестью медалями.





назад (1959) родился- заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области . Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1981).

Трудовая деятельность: следователь прокуратуры Уланского района Восточно-Казахстанской области (1981-1985); старший следователь по особо важным делам прокуратуры Восточно-Казахстанской области, прокурор Уланского района Восточно-Казахстанской области, прокурор Ульбинского района г. Усть-Каменогорск (1985-1994); заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области, заместитель начальника управления государственного следственного комитета по Восточно-Казахстанской области (1994-1995); служба в государственном следственном комитете (1995-1997); начальник управления внутренней безопасности УВД Восточно-Казахстанской области (1997-1998); заместитель начальников управления внутренних дел Восточно-Казахстанской, Акмолинской областей, Юго-Восточного департамента внутренних дел на транспорте (1998-2006); заместитель начальника департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (2006-2011); начальник департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (2011-2014).

На занимаемой должности - с сентября 2014 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Ерекше қызметі үшін»; наградам МВД Республики Казахстан: «Құқық тәртібін қамтамасыз етуде үздік шыққаны үшін», «Ішкі істер органдарының ардагері», «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін» III и II степеней; «Заслуженный работник МВД», «Қазақстан полициясына 15 жыл».





назад (1967) родился- начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Родился в г. Алма-Ата. Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт (1991); Алматинский государственный университет им. Абая, правоведение (2000).

Трудовая деятельность: сотрудник службы охраны Президента Республики Казахстан, старший офицер, начальник отделения, начальник отдела, начальник 2-го управления, заместитель начальника 1-го департамента службы охраны Президента Республики Казахстан (1992-2006); начальник 1-го департамента - заместитель начальника службы охраны Президента Республики Казахстан (2006-2012); первый заместитель начальника службы охраны Президента Республики Казахстан - начальник службы безопасности Президента (2012-2013); начальник службы «Арыстан» КНБ РК (01.2013-03.2013); начальник службы охраны Президента Республики Казахстан (2013-2014); начальник службы государственной охраны Республики Казахстан (04.2014-07.2014); заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директор Службы специального назначения «Арыстан» КНБ РК (2014-2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.

Награжден орденом «Айбын» 2-й степени (2006); медалями.