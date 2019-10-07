7 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день архитектуры

Этот праздник был учрежден Международным союзом архитекторов (МСА). Изначально на собрании МСА в 1985 году было решено ежегодно праздновать Всемирный день архитектуры 1 июля. А уже в 1996 году Международный союз архитекторов на своей 20-й Генеральной ассамблее в Барселоне принял резолюцию о переносе празднования Всемирного дня архитектуры на первый понедельник октября, приурочив его проведение к Всемирному дню Хабитат.

Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища)

В системе международных дней ООН праздник отмечается ежегодно в первый понедельник октября, начиная с 1986 года.

Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/40/202) учредила этот Всемирный день в 1985 году с целью обеспечения населения планеты жильем к 2000 году. Главная идея дня заключается в том, чтобы задуматься о состоянии наших городов и основном всеобщем праве на адекватное жилье, а также напомнить миру о коллективной ответственности за будущее среды обитания человека.

Международный день врача

День считается днём солидарности и активных действий врачей всего мира и отмечается ежегодно в первый понедельник октября. С инициативой создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ».

Международный день невралгии тройничного нерва

Невралгия тройничного нерва является одним из самых болезненных состояний, которое может испытывать человек. Международный день невралгии тройничного нерва является одним из способов донесения информации о болезни. Кампания по распространению сведений о невралгии тройничного нерва началась в 2013 благодаря организации TNnME (Невралгия тройничного нерва и Я).

СОБЫТИЯ

В 1946 году в Казахском театре оперы и балета имени Абая состоялась премьера лирико-драматической оперы М. Тулебаева «Биржан и Сара» в 4 актах. Исполнители главных партий - А. Умбетбаев (Биржан) и К. Байсеитова (Сара). Режиссер - К. Жандарбеков, дирижер - Г. Столяров, художник - Е. Ненашев. В основе произведения - сюжеты из жизни поэта, певца-композитора XIX века Биржан сала.

В 1993 году вышло Постановление Президиума Верховного Совета РК о транскрибировании на русском языке наименований: Кокчетавская область как Кокшетауская и город Кокчетав как Кокшетау.

Кокшетау сегодня является административным центром Акмолинской области в Республике Казахстан, расположен на севере Кокшетауской возвышенности, на берегу озера Копа.

В 1993 году в Алматы был открыт музей писателя Ильяса Есенберлина.

В 1997 году было создано республиканское государственное казенное предприятие «Казтелерадио» как специальный субъект теле- , радиовещания и радиосвязи, основной задачей которого было определено «распространение телерадиопрограмм и других телерадиотрансляций». Уполномоченным органом государственного управления предприятия было назначено Национальное агентство по делам печати и массовой информации Республики Казахстан.

В 1998 году были внесены изменения в Конституцию Республики Казахстан, которые, в частности, коснулись и Президента РК. Установлен новый срок полномочий Президента – 7 лет. Изменены возрастные ограничения: нижний предел - не моложе сорока лет, верхний - не ограничен.

В 1999 году утверждено Положение о Национальном архивном фонде Республики Казахстан, регулирующее общественные отношения в области формирования, порядка отнесения документов к составу Национального архивного фонда Республики Казахстан, порядка учета и организации хранения документов Фонда.

Фонд - совокупность всех архивных фондов и коллекций, документальных памятников, документов, имеющих особое историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение, признанных в установленном Законом порядке национальной ценностью.

1999 год. Одной из улиц Берлина присвоено имя казахского поэта Абая, который обрел популярность в Германии благодаря роману Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Перевод был издан в 50-х годах ХХ века.

В 2005 году открылся музей-кабинет выдающегося русского ученого-тюрколога, этнографа Льва Гумилева. Кабинет организован в университете, носящем имя ученого. Здесь собраны все сочинения Л. Гумилева, в том числе рукопись «Происхождение казахского этноса» и оригинал докторской диссертации «Этногенез и биосфера Земли».

В церемонии открытия музея-кабинета приняла участие племянница ныне покойной супруги ученого Н.В. Гумилевой - М.И. Новгородова, возглавляющая Минералогический музей имени С.Е. Ферсмана Российской Академии наук. В подарок казахстанскому музею она преподнесла пишущую машинку марки «Continental», на которой великий ученый печатал свои труды.

В 2009 году в Астане состоялось открытие посольства Швейцарской Конфедерации в Казахстане. Открытие посольства Швейцарии в Астане свидетельствует о том, что «сотрудничество со Швейцарской Конфедерацией из года в год набирает все большие обороты». Казахстан является вторым после России торговым партнером Швейцарии среди стран СНГ.

В 2011 году в Монако состоялась торжественная церемония открытия Почетного консульства Республики Казахстан в княжестве Монако. Вновь назначенный почетный консул Казахстана Владимир Семенихин заверил, что оправдает оказанное ему высокое доверие, будет способствовать развитию и укреплению связей между Казахстаном и Монако.

Участникам церемонии были вручены информационные материалы, рассказывающие о внешнеполитических и экономических достижениях республики, политической стабильности в стране и привлекательности инвестиционного климата.

В 2013 году в рамках состоявшегося в Кишиневе XVII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (СНГ) за вклад в развитие интеграции государств-участников СНГ информационное агентство «Казинформ» награждено юбилейной медалью «20 лет СНГ».